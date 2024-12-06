Nurettin Hasman ile Güliz Onursal'ın kızı Mina Hasman Eleftrahidis, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Geçen yıl TIME dergisinin 'Dünyanın En Etkili 100 Sürdürülebilirlik Lideri ve İklim Aktivisti' arasında gösterdiği mimar Mina, şimdi de COP29'da (29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) hem sunum yaptı hem de bir panel gerçekleştirdi.









Bu yıl Bakü'de yapılan COP29'a, Kraliyet İngiliz Mimarlar Enstitüsü (RIBA) üyesi ve ünlü bir mimarlık şirketinin 'sürdürülebilirlik direktörü' sıfatlarıyla katıldı. Mina, sunumunda, karbonsuzlaştırma konusundaki en son yenilikleri ve kendisinin de görev aldığı 'Birleşik Krallık Net Sıfır Karbon Binalar Standardı' ile ilgili bilgileri paylaştı.









Daha sonra da iklim değişikliği, toplumsal eşitsizlik ve kaynakların aşırı kullanımı gibi karmaşık zorlukları ve çözümlerini ele alan panele başkanlık etti. Minea, "COP29'da RIBA'yı temsil etmek ve bir panele başkanlık etmek benim için onurdu" dedi. Ne kadar onur duysa az. Dünyanın en etkin mimarlarından olmak kolay değil. Mina Hasman Eleftrahidis'e kocaman bir alkış...



KATE WİNSLET'TAN BEDAVA REKLAM

Mücevher markasıyla Türkler kadar yabancı ünlülerin de kalbini fetheden Ece Şirin, özellikle dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Kate Winslet'in aklını başından almış gibi gözüküyor!









Resmen Ece Şirin'in markasının reklam yüzü gibi davranan Emmy ve Altın Küre ödüllü İngiliz oyuncu, yeni filmi 'Lee'nin özel gösteriminde de Ece Şirin imzalı küpe ve yüzükle boy gösterdi. Kate Winslet gibi bir dünya starına milyon dolar verse zor yaptırabileceği reklamı, özgün tasarımları sayesinde bedavaya yaptıran Ece Şirin'e gerçekten bravo.



İYİLİĞE ORTAK OLDULAR

Tohum Otizm Vakfı'nın otizmli çocuklar yararına düzenlediği geleneksel alışveriş festivali 17. kez gerçekleşti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, "İyilikten Festival Doğar" sloganı ile kapılarını aralayan Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali'ne bu yıl da ilgi büyüktü.









Ünlü markaların stant açtığı ve uzmanlarla söyleşilerin renk kattığı etkinlikte ziyaretçiler, sevdikleri için yılbaşı hediyesi alırken, otizmli çocukların eğitimlerine de katkıda bulundu. İyiliğin bir parçası olan isimler arasında Suzan Sabancı, Şirin Yalçın, Nilüfer Bulut ve daha pek çok isim vardı.



BÜYÜKELÇİLİKTE DAVET VERDİ

Markasıyla uzun süredir sanatı mücevherlerine yansıtan Öznur Yakın, Mert Ege Köse'nin heykellerinin minyatür hallerini koleksiyonuyla birleştirmişti. Koleksiyonun ilk lansmanını Dubai'de yapan, ardından İstanbul ve Bodrum'da davetler veren Yakın, önceki gün de koleksiyonu Londra'da görücüye çıkardı.









Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği'nde gerçekleşen tanıtım davetine, Türkiye Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş ile birlikte Türkiye'den giden Pervin Ersoy, Revna Demirören, Berrin Ak, Esra Oflaz Güvenkaya gibi ünlü isimler de katıldı.