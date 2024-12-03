Dün, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'un boşanma davası açtığı bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran Aksoy'un, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığına dair duyduğum dedikoduyu yazmıştım.









Haberim üzerine eşini ve iki çocuğunu Roma'da bırakıp İstanbul'a dönen Güzide Duran Aksoy aradı. Bu dedikodunun tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi. Sonra da dedikodu kaynağı ile ilgili şok tahminini benimle paylaştı. Güzide Hanım, aşk dedikodusunu, eşi Adnan Aksoy'un çıkarmış olabileceğini düşündüğünü söyledi!









Daha önce iki kez girişimde bulunup vazgeçen ve üçüncü kez boşanma davası açan Adnan Aksoy, mahkemede elini güçlendirmek için böyle bir yola başvurmuş olabilir mi, şaşırdım doğrusu! Demek ki, Güzide Hanım'a bunu düşündürecek bir şeyler yaşanmış! Güzide Hanım'ın tahmini doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki, o da, boşanma süreceğinin çok sancılı geçeceği...









"ESKİ ARKADAŞIZ AMA AŞK YOK"

Aşk dedikodusu üzerine Okan Buruk da aradı. Güzide Duran gibi Okan Hoca da aşk dedikodusunu yalanladı. Okan Hoca, "Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan" dedi. Bu dedikoduda, birilerinin çıkarları için Okan Hoca harcanmış gibi görünüyor.



HADİ İYİLİK İÇİN ALIŞVERİŞE!

Tohum Otizm Vakfı'nın otizmli bireyler yararına düzenlediği geleneksel alışveriş festivali bugün Kuruçeşme'de 17. kez kapılarını açacak. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, "İyilikten Festival Doğar" sloganı ile kapılarını açacak olan









Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali, bu yıl da her zaman olduğu gibi birçok yeniliğe ve sürprize ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukların eğitimlerine katkıda bulunacak. Hadi siz de iyiliğin bir parçası olun...



BALİ'DE BAŞ BAŞA KUTLAMA

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, geçen ayki ara tatilde eşi Neslişah Hanım ile çocukları Emir Aras ve Alara'yı Finlandiya'ya tatile götürmüştü. Çocukları ile Finlandiya'da Kuzey Işıkları'nı izleyen çift, hafta sonunda da baş başa Bali'ye tatile gitti.









Endonezya'nın ünlü tatil adasındaki baş başa tatilin sadece deniz-kum-güneş için değil özel bir kutlama için olduğunu öğrendim. Meğer dün (2 Aralık) Neslişah Hanım'ın doğum günüymüş ve Engin Bey de eşine sürpriz yapıp doğum gününü kutlamak için onu Bali'ye götürmüş. Ben de Neslişah Hanım'a nice yaşlar diliyorum.



10 YILLIK İŞBİRLİĞİNE ÖZEL KUTLAMA

Sahibi olduğu Adil Işık markasıyla, Türk moda tarihinin ilk marka iş birlikleri uygulayıcılarından biri olan Zehra Işık, bunu istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.









Zehra Hanım, Yasemin Öğün ile birlikte, 10 yıl ve 20 sezon boyunca devam eden Türk moda tarihinin en uzun soluklu işbirliklerinden birine imza attı. Zehra Işık ve Yasemin Öğün, 10 yıllık başarılarını kutlamak için bir davet verdi. Kutlamaya, aralarında Esra Erol, Ebru Akel, Büşra Pekin, Pelin Karahan gibi ünlü isimlerinde de olduğu, Işık ve Öğün'ün pek çok dostu katıldı.