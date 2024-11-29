İş dünyası ve sosyete şokta! İstanbul sosyetesinden olan fakat Belçika'da yaşayan iş insanı Umran Yiğiter'den ölüm haberi geldi. Eşi Leyla Hanım ve dört çocuğuyla Belçika'da yaşayan Umran Bey'in, henüz 47 yaşında olması ve hiçbir sağlık sorununun olmaması nedeniyle ölüm haberi sosyeteyi şoke etti. Sosyete bir şoku da, Umran Bey'in Belçika'da toprağa verileceği haberiyle yaşadı.







Cenazeye katılamayacak olanlar üzgündü. Neyse ki, Yiğiter Ailesi buna bir çözüm buldu! Umran Bey'in Belçika'daki cenaze törenini canlı yayınlamaya karar verdiler! Tören, önceki gün bir cenaze evinde gerçekleşti. Orada cenaze namazı kılındı ve sonra da şehir mezarlığına defnedildi. Törenden önce ailenin gönderdiği linkten canlı yayına bağlanan Umran Yiğiter'in sevenleri, telefon ve bilgisayar ekranından cenaze törenine katıldı ve sanal da olsa son görevlerini yerine getirdiler. Ben de Umran Yiğiter'e Allah'tan rahmet diliyorum.



HANIMAĞA'YA BİR TORUN DAHA GELDİ

Hanımağa lakaplı ünlü iş kadını Nadire İçkale'nin altıncı torunu dünyaya geldi. Büyük oğlu ile gelini Ozan-Özge İçkale sayesinde Temmuz 2005'te ilk torunu Buke'yi kucağına alan Nadire Hanım'a, altıncı torun mutluluğunu yaşatan kişiler ise, küçük oğlu ile gelini Ömer-Anna İçkale oldu.









Uzun bir flört döneminden sonra önceki yıl en yakınlarına bile haber vermeden nikah masasına oturan Ömer Bey ve Rus eşi Anna Hanım, geçen hafta Deniz adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Umarım kızlarını sağlıkla büyütürler.



İSTANBUL'DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Türk Hava Yolları'nın ünlü sanatçımız Refik Anadol ile birlikte hazırladığı ve ilk gösteriminin en prestijli sanat fuarı Art Basel'de yapıldığı, insanların iç dünyasını yansıtan portrelerin yer aldığı sanat projesi 'Inner Portrait', Türkiye'de görücüye çıktı.









AKM'de sergilenmeye başlayan eser için önceki akşam bir açılış daveti düzenledi.







Davet, iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Konuklar, önümüzdeki dönemde dünyanın başka bölgelerinde de sergilenmesi planlanan esere hayran kaldı. 'Inner Portrait', 1 Aralık'a kadar sergilenecek, bence kaçırmayın.