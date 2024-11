Önceki gün bir davette, Özlem Kızılkaya'yı gördüm ve açıkçası çok şaşırdım. Eşi Hakan Uzan ile yıllarca kaçak hayatı yaşadıktan sonra 2016'da Türkiye'ye dönüp eşinden boşanan eski sunucu Özlem Kızılkaya'yı, şimdiye kadar sadece bir kere, Serdar Bilgili ile flört ettiği zaman görmüştüm. O zamanın üzerinden bile en az 4-5 yıl geçti.







Neyse Özlem Hanım, yıllar sonra önceki günkü davette ortaya çıktı. Özlem Hanım'ın, iş dünyasının profesyonellerine eğitim veren bir şirkette, hem pazarlama direktörü hem de eğitmen olarak çalıştığını öğrendim.







Bu arada yıllarca kaçak hayatı yaşayan, kendi isteğiyle Türkiye'ye dönüp yargılanan, sonra boşanıp oğluyla tek başına hayata tutunmaya çalışan Özlem Hanım'a, tüm bunlara rağmen yıllar çok iyi davranmış. 20 yaşını geçmiş kocaman bir oğlu olan 1978 doğumlu Özlem Hanım, 20'li yaşlarındaki halinden çok da farklı görünmüyordu.



AŞIKLAR NEW YORK SOKAKLARINDA

atv'de yayınlandığı dönemde izleyenleri ekran başına kilitleyen Safir dizisinin başrol oyuncuları Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül'ün set arkadaşlığı, aşka dönüşmüştü.







Ünlü oyuncuların aşklarına vesile olan Safir, 52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Telenovela kategorisinde en iyi dizi ödülüne aday gösterilince aşıklara New York yolu görünmüştü. Önceki gün gerçekleşen ödül töreni için New York'a giden aşıklar, "Tören bahane New York şahane" deyip şehrin altını üstüne getirdiler. Dizileri ödül alamadı ama kendileri çok güzel bir New York tatili yapmış oldu.



SONUNDA KALBİNİN KAPISINI AÇTI

İş insanı Murat Polat'ın kızı Azer Polat, yıllar sonra kalbini yine aşka açtı! Beş yıl evli kaldığı, oğlu Benjamin'in babası Allan Hakko'dan 2015'te boşanan Azer Polat, Şubat 2017'de oyuncu Berk Erçer ile nişanlanmıştı.







Ancak ailesinin baskısı yüzünden nişanı atmış ilişkisi bitmişti! O ayrılıktan sonra aşka küsen Azer Hanım, gönül kapısını herkese kapatmıştı. Sonunda Sercan Gece adlı iş insanı, Azer Hanım'ın kalbinin kapısını açmayı başarmış. Aşıklar, Azer Hanım'ın merhum eski kayınvalidesi Carole Hakko'nun kurduğu derneğin davetine birlikte katıldı ve aşklarını ilan etti.



HALİÇ'TE KÜLTÜR TURUNA ÇIKTILAR

Dokuz yıldır gerçekleştirilen İstanbul Buluşmaları, iş dünyasının önde gelen isimlerini Haliç'te buluşturdu. Ömür Tan ev sahipliğinde düzenlenen geceye, iş dünyasından pek çok isim katıldı.







Daha önce Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı, Balat, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Boğaz Turu gibi pek çok farklı organizasyonla gerçekleşen 'İstanbul Buluşmaları'nda bu kez Haliç'te kültür turu yapıldı. Ardından konuklara, Canan Anderson ile müzik ziyafeti sunuldu.