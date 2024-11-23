Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran ile 2008 yılında evlendiği iş insanı Adnan Aksoy cephesinden tatsız bir haberim var! 13 Nisan'da 16. evlilik yıldönümlerini kutlayan çiftten Adnan Aksoy, boşanma davası açtı.







Şimdi asıl bomba geliyor; bunun üçüncü boşanma davası olduğunu öğrendim. Evet yanlış okumadınız. İki çocukları olan çift, iki kez boşanmanın eşiğinden dönmüş. Adnan Aksoy, 2022 ve 2023 yılında da boşanma davası açmış ama yuvasını kurtarma umuduyla davasını geri çekmiş. Ama maalesef sorunlarını çözememişler ve Adnan Bey üçüncü kez mahkemenin yolunu tutmuş.







Bu arada 16. evlilik yıldönümlerinde eşiyle fotoğrafını, "Her zaman benim olacaksın... Sonsuza kadar" notuyla paylaşan Güzide Duran'ın önceki akşamki paylaşımı ise durumu özetler nitelikteydi: "Değersiz hissettiren kim olursa olsun er ya da geç terk ediyorsun. Sevgin seni durdurmaya yetmiyor. Defalarca şans vermenin, görmezden gelmenin sınırına geldiğinde harcadığın emek de gözüne gelmiyor." Anlaşılan durum bu kez çok ciddi. İkisi için de hayırlısı olur inşallah.



OTO SANAYİDE YENİ SERGİ

İstanbul'daki sanat sezonu hız kesmeden devam ediyor. Ardı ardına açılan sergilere bir yenisi daha eklendi. Pırıl Güleşçi Arıkonmaz, Maslak Oto Sanayi'deki galerisinde, matematiğin kusursuz düzeni ile organik kaosunu bir araya getiren sanatçı Hasan Pehlevan'ın eserlerini sanat tutkunlarıyla buluşturdu.







Sanatçının geometri ve form arasındaki etkileşimi sorgulayıp aynı zamanda izleyicinin algısında bir oyun yaratan sergisini 20 Aralık'a kadar gezebilirsiniz; bilginize...



HEM KUTLAMA HEM TANITIM

Girişimci iş kadınları Pelin Altuniş ile Funda Filibeli, moda markası kurmuş ve tamamen kendi tasarımları olan ürünleriyle kısa sürede sektörde yer edinmişlerdi.







Markaları yedinci yılını dolduran ortaklar, önceki gün bir davet verdiler ve dostlarıyla birlikte hem yıldönümlerini kutladılar hem de 'Strong Steps' (Güçlü Adımlar) adlı yeni koleksiyonlarını tanıttılar. Davete katılan moda tutkunu ünlü konuklar, zarafet ve gücü bir araya getirerek moda dünyasında fark yaratan ortakların 60 parçadan oluşan koleksiyonuna tam not verdi.



MODACI KARDEŞLERDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR SOHBET

Ülkemizin, giyilebilir teknolojiler ve sürdürülebilir moda kavramları ile tanışmasında öncü olan modacı kardeşler Ezra ve Tuba Çetin, bu misyonlarını devam ettiriyor. Kardeşler, önceki gün Acarkent'teki bir komplekste konuşmacıydı.







Kalabalık bir topluluğun katıldığı etkinlikte, "Sürdürülebilirlik tarlada başlar" diyerek, moda endüstrisindeki sürdürülebilir yenilikleri ve teknolojik dönüşümleri anlattılar. Bu arada katılımcılardan gelen soruları da içtenlikle yanıtladılar.



DİZİNİN ÖNÜNE GEÇTİLER!

Hadise ile Seda Bakan'ın başrolünde yer aldıkları dizinin hafta içindeki galasına bir örnek elbiseyle katılmaları çok klas bir hareketti. İki ünlü isim, böyle yaparak bence hem birileri tarafından yapılacak kıyaslamanın önünü kesti hem de moda tutkunlarının konuşacağı bir mevzu yarattı.







Ancak bu mevzu sanki dizinin önüne geçti. Beğenen var, eleştiren var ama iki ünlünün gala tarzları o kadar konuşuldu ki, diziyle ilgili kimse konuşmadı! Dizinin yapımcısı, yönetmeni ve diğer oyuncuları bu duruma bozulmuştur sanırım. Haksız da sayılmazlar; dizinin içeriğiyle ilgili bir şey okudunuz mu?



BÜYÜK HATA!

Modaya olan düşkünlüğü ve isabetli stil seçimleriyle, son dönemin yıldızı hızla yükselen genç influencer'lardan Katre Turan bu kez şaşırttı! Katre, çok iyi anlaştığı eltisi Aslıhan Doğan Turan ile katıldığı davette, baştan ayağa bordo bir stil tercih etmişti.







Elbisesi gerçekten çok şık ve kendisine çok yakışmış. Ancak botlarını pantolonunun üstüne çıkarması Katre'nin tüm havasını söndürmüş! Bu tarz bir stilde kesinlikle pantolonunu dışarda tercih etmeliydi! Böyle bir hatayı Katre Turan'a hiç yakıştıramadım doğrusu...



TREND RADARI

Bu sezon konfor ön plana çıkarken şıklık da devam ediyor. Geniş, büyük çantalar hızlı bir şekilde hayatınıza geri döndü. Minik boyları gece stilinize bırakın, gündüzleri ise konfor sunan büyük modeller size eşlik edecek.







Bu sezon dış giyimde faux fur'ler (sahte kürk) tekrardan ön planda. Özellikle oversize ve açık tonlarla öne çıkıyorlar.







Leopar deseni, bu sezon giyimden çok aksesuarlarda dikkat çekiyor. Özellikle koyu tonlardaki leopar deseni, ayakkabılarda çok etkileyici duruyor.



