İş insanı Naim Gençoğlu'nun, yarı yaşındaki sevgilisi Burcu İlk için, 30 küsur yıllık eşi Özlem Gençoğlu'ndan boşandığını yazmıştım önceki gün. Üç yıl boyunca eşi Naim Bey'i bu sevdasından vazgeçirmek için uğraşan Özlem Gençoğlu'nun sonunda pes edip boşanmayı kabul ettiğini de eklemiştim.









Özlem Hanım'ın, boşanmamak için üç yıl süren mücadelenin ardından neden pes ettiğini de öğrendim. Meğer Özlem Hanım, eşinden ümidi kesince kendine yeni bir hayat arkadaşı bulmuş! Özlem Hanım, yaz başında gönlünü bir iş insanına kaptırmış.









O iş insanının adını öğrenemedim ama genelde yurt dışında yaşıyormuş. Zaten Özlem Hanım da sevgilisiyle görüşmek için sık sık yurt dışı seyahati yapıyormuş. Bu aşk Özlem Hanım'a çok iyi gelmiş, üç yılın ardından artık yüzü gülüyormuş. Özlem Hanım işte bu yüzden boşanmayı kabul etmiş. Ne diyelim, her iki tarafın mutluluğu da daim olur umarım.



ABD'Lİ MÜSTAKBEL DÜNÜRLERİNİ AĞIRLADILAR

Öğretim görevlisi Dr. Hülya Kalyoncu ile iş insanı Cem Kalyoncu'nun büyük kızları Eda, Güney Kore asıllı Amerikalı sevgilisi Kevin Park'tan evlilik teklifi almıştı.







Geçen yıl Amerika'nın Utah şehrinde, 2.134 metre yükseklikte Eda'ya evlilik teklif eden Kevin, anne-babası Christina-Peter Park'ı da alıp İstanbul'a gelmiş. Kalyoncu çifti, müstakbel damatları ve dünürlerine İstanbul'un bütün güzelliklerini yaşatmışlar. Bu arada öğrendim ki, Eda ile Kevin'ın düğün tarihleri de beli olmuş: Önümüzdeki yıl 16 Ağustos'ta, New York'ta evleneceklermiş. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



ÖZEL SANAT PROJESİ AKM'DE TANITILACAK

Türk Hava Yolları'nın dünyaca ünlü sanatçımız Refik Anadol ile birlikte hazırladığı ve haziran ayında Art Basel'de tanıtılan 'Inner Portrait' isimli dijital sanat projesi çok yakında İstanbul'da görücüye çıkacak.







İlk kez yurt dışına seyahat eden insanların iç dünyasının portrelerinin yer aldığı ve seyahat etmenin insan biyolojisi üzerindeki etkisini ortaya koyan 'Inner Portrait'in İstanbul'daki tanıtımı 27 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde özel bir davetle yapılacak. Sanat tutkunları, davetin ardından AKM'de THY ile Refik Anadol'un bu sıra dışı sanat eserini görebilecek.



'YAŞLI BABALAR LİGİ'NDE İKİNCİLİK KOLTUĞUNA ADAY!

4 Nisan'da, yedi yıllık sevgilisi Zeynep Fıratoğlu ile evlenen Nurettin Hasman'ın 'Yaşlı Babalar Ligi'ne gözünü diktiğini öğrendim! İkizleri Merve Salvatori ve Mina Eleftrahidis'den birer torunu olan 66 yaşındaki 'dede' Nurettin Hasman, 'baba' olmaya çalışıyormuş.









Çünkü çiçeği burnunda eşi, anne olmak istiyormuş. Nurettin Bey eşinin bu isteğine saygı duymuş ve şimdi tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalışıyorlarmış. Bu arada Nurettin Bey, önümüzdeki yıl baba olursa; 67 yaşında 'Yaşlı Babalar Ligi'ne transfer olacak ve 66 yaşında baba olan Dikran Masis'i, ikincilik koltuğundan edip yerine geçecek.