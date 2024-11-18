İş insanı Naim Gençoğlu, üç yıl önce 62 yaşındayken gönlünü yarı yaşındaki, üç çocuklu, emlakçı Burcu İlk'e kaptırmış ve 30 küsur yıllık eşi Özlem Gençoğlu'nu terk etmişti. O dönem 30 yaşında bir oğlu ve 28 yaşında bir kızı olan Naim Bey'in bu hareketi, sosyeteyi şaşkına çevirmişti.







Hemen herkes, Kandilli'deki aile evini terk edip sevgilisiyle ünlü bir rezidansta kiraladığı evde yaşayan Naim Bey'in bu yanlışından vazgeçip evine döneceğini düşünüyordu. Ancak öğrendim ki, üç yıldır Naim Bey'i bu sevdasından vazgeçirmek için uğraşan Özlem Hanım sonunda pes etmiş ve yasak aşk galip gelmiş!







İki torun sahibi Naim Bey ile Özlem Hanım, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmış. Boşanma şartlarını öğrenemedim ama Naim Bey, 30 küsur yıl aynı yastığa baş koyduğu Özlem Hanım'a, rahat bir hayat sürecek tazminat vermiştir umarım.







TEAM FEDA'YA BİR KIZ GELİYOR

Ağustos 2020'de evlenen, pandemi nedeniyle 13 ay sonra düğün yapan Eda-Ferhat Zamanpur çiftinin anne-baba olmaya hazırlandığını haziranda ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. Kendilerine, adlarının baş harflerinden ürettikleri 'Team Feda' diyen çift, önceki gün takıma katılacak bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Eda Hanım, eşi Ferhat Zamanpur ile fotoğrafını, "Hayatımızın en özel iş birliği yakında kollarımızda olacak. Kızımız ile kavuşmak için heyecanımız tarifsiz" notuyla paylaştı. Umarım sağlıkla kızlarına kavuşurlar.







BİR AÇILIŞ BİRÇOK PERFORMANS

Demet Müftüoğlu Eşeli ve eşi Alphan Eşeli'nin uluslararası kültür sanat platformu, yeni sanat mekanında büyük bir açılışa hazırlanıyor. Arnavutköy'deki mekanda, 21 Kasım'da yapılacak olan açılış çok renkli olacağa benziyor. Çünkü dans hareketi psikoterapisti Ekin Bernay, 'Kalp' performansı, sanatçı Mehmet Ali Uysal, mekana özel enstalasyon, Ralph Sason ve Barış Erdemli, ses ve gastronomiyi bir araya getirdikleri bir deneyim sunarken Jonas Bresnan'ın da fotoğraf sergisi açılacak. Birçok ünlü ismin katılacağını öğrendiğim açılıştan sonra tüm bu performanslar halka açık devam edecek, aklınızda olsun.







SEKTÖRDE YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Yeme-içme sektörü erkeklerin egemenliğindedir, çok az kadın patron vardır. Onlardan biri de Seda Şahin Vardar. Seda Hanım, 2020 yılında Alaçatı'da açtığı restoran ile sektöre adım atmıştı. Aynı yıl kışın mekanını İstanbul'a taşıyan Seda Hanım, yeni bir restoran daha açtı. Var olan restoranından farklı bir konseptte ve farklı bir isimle Kuruçeşme'de açtığı mekan, bugünlerde herkesin dilinde. Seda Hanım, "Sadece bir restoran değil, insanların kendilerini evlerinde hissedeceği bir ortam yaratmaya çalıştım" diyor. Restoranın gördüğü ilgiye bakılırsa bunu başarmış. Sektörde erkeklerin artık yeni bir kadın rakibi daha var!