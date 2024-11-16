Güzel oyuncu Özge Özacar, nisanda gönlünü Gaziantep'in ileri gelen ailelerinden Erhan-Mine Özmen çiftinin oğulları Oğuz Özmen'e kaptırmıştı.

Ailesinin un firmasında başkan yardımcısı olan Oğuz Özmen ile Özge Acar'ın aşkı mutlu mesut devam ediyor. Çiftin ilişkisinin gelecek vaat ettiği konuşuluyordu; doğruymuş. Güzel oyuncu aileye girmiş bile...







Özge Özacar, İstanbul'da yapılan Gastronomi Fuarı'nda, sevgilisinin un markasının standını ziyaret etti. Sevgilisine destek olmaya giden Özacar, standın önünde sevgilisiyle poz verip altına da "Gurur anları" yazarak sosyal medyada paylaştı. Hani fuarlarda stantlarda ilgi çekmek için ünlü isimler görev yapar, Özge Özacar da görevli olarak değil ama sevgilisine destek için stanttaydı. Ünlü oyuncu, sonra da stantta sevgilisinin annesi Mine Özmen ve kardeşi İpek Özmen Develi ile birlikte bir fotoğrafı da sosyal medyasına koydu. Fotoğraftan anlaşıldığı üzere sevgilisinin ailesiyle arası gayet iyi. Bu fotoğraflar da gösteriyor ki, pek yakında Özge Özacar ile Oğuz Özmen'in mürüvvetine şahitlik edeceğiz.



YAZARLIĞA DEVAM

İş yaşamında 50. yılını kutlayan Bülent Eczacıbaşı, 'Biraz Daha Düşününce' adını verdiği 5. kitabını okuyucuyla buluşturdu. 2022'de yazdığı ve birçok ödül kazanan 'Aklımızda Bulunsun' kitabının devamı niteliğinde olan bu kitapta, 2023-24 yılları arasında yazdığı, 40 kısa denemesi yer alıyor.







Eczacıbaşı, yeni kitabında liderlik, motivasyon, müşteri mutluluğu gibi iş dünyasının temel meselelerinin yanı sıra, "aptalca sorular sorma", "başarılardan ders alma", "özgünlük krizi" gibi pek değinilmeyen meseleleri gündeme taşımış. İlham alınacak bir kitap olmuş, tavsiye ederim...



YİNE ALKOL YİNE OLAY!

2014 yılında 95 gün yoğun bakımda kalan, ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu Nejat İşler, kendisini bu hale getiren alkolden bir türlü vazgeçmiyor! Alkol yüzünden defalarca hastanelik olan oyuncu, bu kez alkolün etkisiyle Beyoğlu'ndaki bir gece kulübünde garsona tokat attı.







Yaşanan olay sonrası pişman olan oyuncu, garsonun yanına gidip özür diledi. Ardından da dengesini kaybedip yere düştü. Arkadaşlarının yardımıyla ayağa kalkan oyuncu sonra mekandan uzaklaştırıldı. İnsanın kendisini bu hale düşürmesi gerçekten çok acı. Çok iyi bir oyucu olan Nejat İşler umarım bu illetten kurtulur...



STARLARIN FOTOĞRAFÇISINA POZ VERDİ

Milka Karaağaçlı'nın, dünya starlarının da tercihi olan mücevher markasının 15. yılı için birbirinden iddialı işlere imza attığını yazmıştım. Londra'nın gözde alışveriş noktasında mağaza açmaya hazırlanan Milka Hanım, ikonik tasarımlarını dünyaca ünlü model Eva Herzigova ile buluşturduğu bir çekim yaptırmıştı.







Önceki gün de kendisi objektif karşısına geçti. Dünya starlarının peşinden koştuğu fotoğrafçılarımızdan Cüneyt Akeroğlu'nun Londra'daki stüdyosuna girip pozlar verdi. Bu kadar ünlü fotoğrafçıya poz veren Milka Hanım, bu fotoğrafları nerede kullanacak çok merak ettim doğrusu.



KLASİK ŞIKLIĞI PAÇA BOYU BOZMUŞ!

İçindeki sanat aşkını bir sanat galerisinde iletişim direktörlüğü yaparak canlı tutan Çocuk ve Ergen Psikoterapisti Aslı Pamir, genelde klasik bir şıklık tercih eden isimlerden.









Aslı Hanım geçenlerde katıldığı bir davette de klasik seçimlerinden taviz vermemiş. Siyah ve krem birlikteliği çok da güzel olmuş. Aslı Hanım'ın kombininde gözümü rahatsız eden tek şey, pantolonunun paça boyu! Paça boyunun çok kısa olması tüm görünümü bozmuş.



TREND RADARI

Rahat duruşlu, diz üstü çizmeler bu kışın favori aksesuarlarından olacak. Özellikle de süet modeller sezonun hitlerinden.









Bel hattını ortaya çıkaran kemerler moda sahnesine geri döndü. İnce kemerlerinizi tekrardan ortaya çıkarma zamanı geldi.







Havaların soğumasıyla kışa uygun şapkalar ortaya çıktı. Bu sezonun hiti ise postacı modeller olacak.



