Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu yılın başında ortaya atılan "Oğullarının eğitimi için İngiltere'ye taşınıyorlar" haberlerini yalanlasa da, haberi yapan arkadaş ısrarcı! Önceki gün yine, "Behlül kaçar" başlığıyla, Tatlıtuğ çiftinin Londra'ya taşınacağını yazdı! Doğrusunu yine benden öğrenin. Dün Kıvanç'ın menajeri Zerrin Ersü ile konuştum; Behlül'ün kaçtığı falan yok!









Evet, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Londra'ya gidiyor ama yerleşmeye değil tatile... Londra'da üç ay tatil yapacaklarmış, çocukla daha rahat olacağını düşündükleri için de ev kiralamışlar.









Kıvanç, orada tatilin yanı sıra hobisi olan yemek konusunda kendisini geliştirmek için bir yemek kursuna da gidecekmiş. Ayrıca birkaç oyun izleyip önümüzdeki bahar çekeceği belgeselin ön hazırlıklarını da tamamlayacakmış. Özetle Londra'da hem kafasını boşaltacakmış hem de kendisine biraz yatırım yapacakmış. Bu arada film, dizi ve reklam projeleri devam ettiği için İstanbul'a da gelip gidecekmiş. Kıvanç'a ve ailesine iyi tatiller diliyorum.



İLKLERİN KADINI BERLİN'DE

'İlklerin kadını' olarak tanınan opera sanatçısı, tiyatrocu ve ressam Semiha Berksoy'un eserleri, bu kez Almanya yolcusu. 2004'te kaybettiğimiz Berksoy'un ölümünün 20'nci yılında, kültürel hafızasında yer ettiği Berlin'de büyük bir retrospektif sergisi açılıyor.









Berksoy'un Türk kültür sanat tarihine damgasını vuran eserleri, Almanya'nın en büyük çağdaş sanat müzesi olan Hamburger Bahnhof'ta, 6 Aralık'ta sergilenmeye başlayacak. Sanatçının 60 yılı aşkın çok yönlü ve katmanlı sanat pratiğini mercek altına alan sergi, 11 Mayıs'a kadar açık kalacak.



YILDIZLI ŞEFTEN MÜZEDE YEMEK!

Urla, İzmir ve Bodrum'daki restoranlarıyla hem Michelin yıldızı hem de Yeşil Michelin yıldızı alan şef Osman Sezener, Kapadokya'ya yemek yapmaya gidecek. Kapadokya'nın ünlü bir otelinin başlattığı 'Şefler Müzede' etkinliğinin ilk konuğu Osman Sezener olacak.









Ünlü şef, 25 Kasım'da, otelin restoranında özel bir tadım mönüsü sunacak. Sezener'e, otelin şefi Saygın Sesli de eşlik edecek. İki ödüllü şef, Kapadokya'nın mistik atmosferinde hazırlayacakları özel tadım mönüsüyle tam bir lezzet şöleni yaşatacak.



BARIŞ MANÇO FİLMİ SONUNDA ÇEKİLİYOR

Bu sezon atv'de 'Karadut' adlı dizisi yayınlanan ünlü yapımcı Timur Savcı, iki yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı Barış Manço filmini sonunda çekiyor. Savcı, 2022'de, Manço'nun hayatını anlatan bir film çekmek için kolları sıvamıştı. Fakat o film bir türlü çekilemedi.







Ancak öğrendim ki, nisanda çekimler başlayacakmış. Barış Manço'yu filmde Ekin Koç'un oynayacağını öğrendim. Savcı, bunca yıl hazırlandığına göre çok iddialı bir film geliyor demektir...