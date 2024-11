Son aylarda lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı haberlerini okumuşsunuzdur herhalde. İnsan kaçakçıları, bizim Ege kıyılarından lüks yatlarla Yunan adalarına göçmen kaçakçılığı yapmaya başlamış ve onlardan bazıları yakalanmış. Öğrendim ki, yakalanan o yatların sahipleri bizim sosyeteden isimlermiş!







Yanlış okumadınız! Fakat göçmen kaçakçılığı yapan yat sahipleri değil onların kaptanlarıymış. Yat sahiplerinin nadiren kullandıkları eylül ekim aylarında kaptanlar bu işe soyunmuş. Göçmen kaçakçılarıyla işbirliği yapan kaptanlar, yüklü bir para karşılığında Yunan adalarına göçmen kaçırıyormuş. Yakalandıklarında da olan yatın sahibine oluyormuş!







Çünkü hem yatlarına el konuyormuş hem de haklarında göçmen kaçakçılığından işlem başlatılıyormuş. Bu yüzden başı belaya giren sosyeteden en az üç kişi duydum. Onlar şimdi, bir yandan masumiyetlerini kanıtlamaya bir yandan da yatlarını kurtarmaya çalışıyormuş. Bunu duyan sosyete, hemen yatlarını karaya çekmiş ve şimdi kara kara nasıl önlem alabileceklerini düşünüyormuş.







YURT DIŞINA ÇIKAN İLK TÜRK OPERASI

Devlet Opera ve Balesi'nin genel müdür koltuğuna oturan Tan Sağtürk, güzel işlere imza atıyor. Son olarak bir ilki başaran Sağtürk, Türk Operası'nın büyük ustası Okan Demiriş'in 'IV. Murat Operası'nın Macaristan'da sahnelenmesini sağladı. Böylece 'IV. Murat Operası', yurt dışına çıkan ilk büyük opera olarak tarihe geçti.







Antalya Devlet Opera ve Balesi prodüksiyonu ile hazırlanan ve Turan Oflazoğlu'nun liberettosunu yazdığı opera, kapalı gişe olarak sahnelendiği Budapeşte Opera Binası'nda dakikalarca ayakta alkışlanmış; bravo...







VİYANA'YA TAŞINIYORLAR

Son olarak Konya Karatay'daki tarihi kervansarayı otele dönüştüren turizm ve otelciliğin duayenlerinden Cem Kınay, eşi Elif Dağdeviren ile Viyana'ya taşınıyor! 2006'da Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'den Avusturya Devlet Nişanı alan Cem Kınay, Viyana'da yeni bir proje için kolları sıvamış. Proje için çoğunluk olarak orada olması gerektiği için Viyana'ya taşınacaklarını dile getiren Kınay, sık sık Türkiye'ye gelip buradaki işleriyle de ilgileneceğini söyledi. Yolları açık olsun...







KİTABIN GELİRİ GENÇLERE...

'D&R Yazar Buluşmaları'nın konuğu bu kez, 'Biraz Benden Biraz Mülkten' adıyla kitap yazan gayrimenkul sektöründe yılların deneyimine sahip olan Hasan Can oldu. Kendi yaşam hikayesinden yola çıkarak gayrimenkul sektörünü ele alan ve bu sektöre girmek isteyenlere yol göstermeyi amaçlayan Hasan Can, D&R İstinyePark mağazasında okurlarıyla buluştu ve kitabını imzaladı. Sektöründe dünyada ve Avrupa'da onlarca kez birinci seçilen Hasan Can, kitabının satışından elde edilecek geliri, üniversitelerin 'Emlak Yönetimi' bölümünde öğrenim gören öğrencilere burs olarak verecekmiş.