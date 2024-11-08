Sosyetenin sevilen çifti Neşet-Şirin Yalçın'ın oturdukları Vaniköy'deki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı, 32 milyon dolara iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a sattığını önceki gün tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti.









Yalçın çiftinin, yalı parasını nereye harcadığını da yine benden öğrenin. Sosyetede konuşulanlara göre, başarılı iş insanı Neşet Yalçın, bir ev satıp üç ev almış ve cebine de bir sürü para kalmış! Neşet Bey, yalıdan gelen 32 milyon doların 18 milyon dolarını, Etiler'de inşaatı süren lüks bir konut projesine yatırmış.









Buradan eşiyle kendisinin oturacağı kocaman bir penthouse, kızı Ayşe ve oğlu Alihan için de birer daire almış. Üç daireye 18 milyon dolar ödemiş ve cebine de 14 milyon dolar kalmış. Bu arada Yalçın çiftinin ve çocuklarının oturacağı Etiler'deki evleri de pek yalıyı aratmayacak cinsten. Boğaz ve Tarihi Yarımada manzaralı daireler her türlü lüksü barındırıyormuş. Uzun lafın kısası yalı çok bereketli çıkmış...



ÜNLÜ İSİMLERİN MODA BULUŞMASI

Modacı Gökay Gündoğdu, kurucusu ve kreatif direktörü olduğu markanın sonbahar-kış koleksiyonunu, önceki gün Nişantaşı'ndaki yeni stüdyosunda tanıttı.









Yeni koleksiyon tanıtımı davetine, içlerinde markanın tutkunu olan Elif Dürüst, Merve Oflaz, Sedef Avcı Kasabalı, Yüsra Geyik ve Aslı Pamir'in de olduğu cemiyet, sanat ve moda dünyasından çok sayıda isim katıldı.









Gündoğdu'nun erkeklere has frak, ceket ve pantolon formlarını bozarak, kadınlara uyarladığı koleksiyon çok beğenildi doğrusu...



9 YIL SONRA YENİDEN

Geçen ay üçüncü kez TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) Başkanı seçilen Eren Üçlertoprağı, güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Eren Bey, tüm dünyada yayınlanan ve 650 milyonun üstünde etkileşime ulaşan Dünya Rallikros Şampiyonası'nı, 9 yıl aradan sonra İstanbul'a geri getirdi. Hatta şampiyonanın şampiyonu İstanbul'da belli olacak.







İşletmecisinin değişmesinden sonra Türk sporuna ve milli sporcularımıza açılan İstanbul Park'ta yapılacak yarışlar yarın start alıp pazar günü sona erecek. Motor sporlarına ilginiz varsa bu yarış kaçmaz...