Sosyetenin sevilen çifti Neşet-Şirin Yalçın'ın 10 yıllık hayali gerçek oldu! Neşet Yalçın'ın, 10 yıl önce, 42 milyon dolardan satışa çıkardığı Vaniköy'deki yalısı sonunda satıldı.







Yalçın çiftinin, yıllardır oturdukları, 2008'de yeniledikleri, 1100 metrekarelik tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı kimin aldığını da öğrendim. Kocaman bir iskelesi ve arka bahçesinde havuzu da olan tarihi yalıyı 'Petrol Kralı' olarak tanınan iş insanı Ercüment Cafer Bayegan almış.







Neşet Yalçın'ın, 10 yıl önce 42 milyon dolar istediği yalıyı kaça sattığını sorup soruşturdum. Net bir bilgi edinemedim ama kulislerinde, Petrol Kralı'nın yalıyı 32 milyon dolara aldığı konuşuluyor.







Başarılı bir iş insanı olan Neşet Yalçın'ın, yalısını 10 milyon dolar indirimle sattığına göre bir bildiği vardır. Bu arada Ercüment Cafer Bayegan'ın yalıyı, yatırım için değil oturmak için aldığı kulağıma geldi. Satan için de alan için de hayırlısı olur inşallah.



SOSYETİK GÜZEL KÖYE ÇAĞIRIYOR!

Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan kızı Elif Boyner, bir süredir köy hayatına merak sarmış durumda. Daha doğrusu, bir grup arkadaşıyla köye dönüşü özendirmeye çalışıyor. Bunun için de bir yandan köylülerin para kazanacağı alanlar yaratmaya çalışıyor bir yandan 'köy reklamı' yapıyor.







Sık sık dedesinden kalan toprakların olduğu Uşak'ın Sazak Köyü'ne giden Boyner, köylülerle geçirdiği zamanı ve yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşıyor. Geçenlerde bazlama yapan sosyetik güzel, önceki gün de ahıra girip süt sağdı. Yani Elif Boyner, Ferdi Tayfur'un şarkısındaki gibi şehre göç edenlere "Hadi gel köyümüze geri dönelim" diyor.



FAYDALI DAVET

Önceki gün sosyete için çok 'faydalı' bir davet düzenlendi. Faydalı diyorum çünkü davette, sonbaharda, saç, cilt ve diş bakım sırları paylaşıldı.







Bir estetik merkezinin cerrahi kompleksinde düzenlenen davette, Dr. Burak Tuncer, Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayşin Karasoy Yeşilada ve Diş Hekimi Emine Poladsoy konukların karşısına geçti ve bakım ve estetik konularını 'güzel güzel' anlattı. Güzelliğine düşkün ünlü isimler de can kulağıyla onları dinledi.