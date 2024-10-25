Dünya Superbike Şampiyonası'nın geçen hafta Malaga'daki son yarışında şampiyon olan motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu'nun kendisini ödüllendirdiğini öğrendim. Hafta sonu podyuma çıkıp kupasını alan milli gururumuz, pazartesi İstanbul'a döndüğünde de kendine lüks bir araç almış.









İki tekerlekten kazandığı parayı dört tekerleğe yatıran Toprak, 'Kraliyet Otomobili' olarak tanınan dünyanın en lüks otomobil markasının coupe modelini altına çekip adeta krallığını ilan etmiş.









Tabii kral olmak kolay değil; Toprak 'Kraliyet Otomobili'ne binebilmek için tam 850 bin Euro (Türkçesi yaklaşık 32 milyon lira) ödemiş. Henüz 28 yaşında olan Toprak Razgatlıoğlu'nun dün otomobilini teslim alıp direksiyonuna kurulduğunu da öğrendim. Umarım dört tekerlekli lüks aracını kazasız belasız kullanırken iki tekerlek üzerinde bizi gururlandırmaya da devam eder.



ÖNCE GOL ATTI SONRA HAVA ATTI!

Nevzat Aydın, kurduğu online yemek sipariş sitesinin satışından kazandığı 589 milyon doları zevkleri için harcamaya devam ediyor.







Oscar törenleri, Dünya Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, NBA final maçları gibi en önemli etkinlikleri yerinde izleyen Aydın, son olarak oğluyla birlikte İngiltere'de oynanan Liverpool-Chelsea maçındaydı. Yalnız tribünde değil sahada! Evet yanlış okumadınız. Aydın ve oğlu, maçın devre arasında sahaya inip Liverpool eski kalecisi David James'e penaltı attı. Aydın, böyle bir deneyim için Liverpool'a kaç para ödedi bilmiyorum ama sosyal medyadan bolca havasını attı.



MUTLULUĞUNU DOSTLARIYLA PAYLAŞTI

Fatoş Altınbaş, kurucusu ve kreatif direktörü olduğu mücevher markasının yeni koleksiyonunun tanıtımı için önceki gün bir davet verdi. Zincirlikuyu'da yeni açılan restoranda verdiği davette Fatoş Hanım'ı, cemiyet hayatından dostları yalnız bırakmadı.







Fatoş Hanım davette, koleksiyonunu tanıtırken İtalya'dan gelen ödülün mutluluğunu da dostlarıyla paylaştı. Fatoş Hanım, Kapalıçarşı'nın tarihi zenginliğini modern bir anlayışla yorumladığı yüzük ile İtalya'daki A'Design Award'da Altın Tasarım Ödülü'nü kazandı. Davette bu başarıyı, o yüzüğün şeklindeki pastayla hep birlikte kutladılar.