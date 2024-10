Bazı aşklar var ki, yarım kalıyor, neden bittiğini anlayamıyorsunuz ama su yolunu buluyor ve o aşk kaldığı yerden devam ediyor. Ünlü oyuncu Melis Sezen ile iş insanı Atilla Bingöl'ün aşkı işte onlardan biri. Yaklaşık bir yıllık aşkın ardından bu yılın başında ayrılan Sezen ile Bingöl'ün barıştığını ve aşklarının kaldığı yerden devam ettiğini öğrendim. Ayrıldıklarında üzülmüştüm, barışmalarına sevindim.









Çünkü Sezen ile Bingöl'ü, Çeşme'de, İstanbul'da hatta Miami'de farklı ortamlarda görmüş ve mutluluklarına şahit olmuştum. Hem birbirlerine çok yakışıyorlardı hem de çok iyi anlaşıyorlardı. Neyse 10 ay sonra hatalarından dönüp yeniden bir araya gelmişler. Umarım bu kez mutlulukları daim olur. Bu arada Melis Sezen, önceki gün İtalya'da bir programa katıldı ve aşk sorusuna, "Aşk çok güzel bir duygu, aşık olmak ve sevilmek gerçekten harika bir şey. Kalbim sevgi dolu" cevabını verdi. Atilla Bingöl ile yarım kalan aşkının tekrar başlaması onu çok mutlu etmiş, belli..



ÇOK HAVALI BİR PAYLAŞIM

Sanatçı ve tasarımcı Sedef Gali, Arnavutköy'daki galerisinin ardından, sanat eğitimini aldığı New York'ta da geçen yıl bir galeri açmıştı. Gali'nin, çağdaş sanatın mabedi New York'un merkezinde, Soho'daki galerisinde önceki gün bir sergi açılışı vardı.









New York'ta tatilde olan Defne Samyeli de, arkadaşının sergi davetindeydi. Samyeli, davetliler arasında olan Hollywood yıldızı Gerard Butler ile tanışıp sohbet etme imkanı bulmuş. Sanat ve sinema endüstrisi üzerine sohbet ettiklerini söyleyen Samyeli, Butler ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medyadan da paylaştı. Açıkçası bu çok havalı bir paylaşım oldu!



NEW YORK'LU GALERİDEN İSTANBUL'DA SERGİ

İş insanı Emre Kurttepeli ile eşi Maide Kurttepeli'nin, 2011 yılında New York'ta Chelsea'de kurdukları ve New York'taki ilk Türk sanat galerisi, artık İstanbul'da da sergiler düzenliyor.









Galeri, temsil ettiği sanatçısı İrfan Önürmen'in 'Bilinmeyen Neden' başlıklı sergisini, İstanbullu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. New York'ta yaşayan ve oradaki sergileriyle büyük ilgi gören İrfan Önürmen'in sergisi, 3 Kasım'da Galata Rum Okulu'nda açılacak. Sergide sanatçının özgün stili niteliğindeki tül işlerinden kağıt kolajlara ve beton çalışmalarına kadar farklı teknik ve yaklaşımlarda eserleri sergilenecek.



BOĞAZ'DA OTEL AÇIYOR

İş insanı Cem Hakko, İtalyan moda devleri gibi perakendeciliğin yanına otelciliği de eklemiş ve geçen yıl Nişantaşı'nda ilk otelini açmıştı. Lüks konaklama deneyimi yaşatan Cem Bey, arayı açmadan ikinci oteli için de kollarını sıvamıştı.









Mark-Nedret Butler çiftinin Çengelköy'deki otelini satın alan Cem Bey, tarihi 19. yüzyıla dayanan Osmanlı Damıtımevi'nde konumlanan özel yapıyı, dünyaca ünlü mimar Pierre Beucler'e yeniden tasarlattı. Boğaz manzarasına sahip 12 oda ve iddialı bir restoranla hizmet verecek otel, 11 Kasım'da hizmete girecek. Cem Bey bunlarla kalmaz, Bodrum veya Çeşme'de de otel açarsa şaşmam.