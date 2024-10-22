Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Şamdan Plus'a verdiği röportajda kendini, kariyerini ve hayallerini anlatmış. Türkiye'de mimarlığı bitirdikten sonra Londra'daki Royal Academy of Dramatic Arts'tan mezun olan güzel oyuncunun kendisiyle ilgili söylediklerinden 'sır' konusu çok dikkatimi çekti.









"Ben dünyanın en iyi sır tutan, en ketum insanıyım. Ciddiyim, iddia ediyorum, benden iyi sır tutan yoktur" diyen Gümülcinelioğlu'nun bir özelliği de duyduğu veya okuduğu bir şeyi anında ezberlemesiymiş. Gümülcinelioğlu'nun hedeflerinin çoğu ise işiyle ilgili... "Hedefim uluslararası başarılar elde etmek.









Özellikle yurt dışında İngilizce projelerde yer almak. Ve en büyük hedefim de dönem işlerinde rol almak" diyor. Oyuncu Çağrı Çıtanak ile mutlu bir evliliği olan Başak Gümilcinelioğlu'nun özel hayatıyla ilgili hayali ise 'anne' olmak. "Minik minik de olsa çocuklar üzerine düşünmeye başladım. Gelecekte anne olabilecek olmak beni çok heyecanlandırıyor" diyor. Umarım bütün hayalleri gerçek olur.



800 YILLIK KERVANSARAYI TURİZME KAZANDIRDI

Üç yıl önce eşi Elif Dağdeviren ile Türkiye'nin ilk sosyal sorumluluk otelini açan iş insanı Cem Kınay, yine bir ilke imza attı. Kınay, Konya'nın Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın desteğiyle,









180 metre genişliğinde ve 145 metre derinliğindeki Kızören Obruğu'nun yanındaki tarihi kervansarayı otele dönüştürdü. 800 yıl önce inşa edilen harabe haldeki Selçuklu kervansarayını, aslına uygun restore ettirip müze otel olarak hizmete açtı. Yüzyıllar boyunca tüccarlara hizmet eden tarihi mekan, artık müze-otel ve Rumi Tat-Koku Müzesi olarak hizmet veriyor.



'AFİFE' İLE BULUŞTUK!

"Beni acıyarak değil, düşünerek, severek, kucaklayarak hatırlayın. Tiyatro varsa ben varım" diyen Türk tiyatrosunun unutulmaz kadın oyuncusu Afife Jale'nin hayatı 'Afife' oyunuyla sahneye taşındı. Demet Evgar'ın Afife Jale'ye hayat verdiği oyununun geçen ay prömiyerine gidememiştim.











Önceki akşam seyretme imkanı bulduğum oyun, anlattıkları kadar varmış. Tek perde, 120 dakika boyunca baş döndüren bir tempoda devam eden oyunda, rolünü yaşayarak oynayan Demet Evgar başta olmak üzere; Necip Memili ve Tilbe Saran'ın da kadrosunda olduğu tüm oyuncular resmen döktürdü. Tüm ekibin emeğine sağlık.



30. YILA ANLAMLI KUTLAMA

30. yılını kutlayan Ulus'taki ikonik restoran, sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getirdiği bir projeye imza attı. Restoran, Türk çağdaş sanatının büyük ustası Burhan Doğançay'ın 95. yaşı anısına ve Doğançay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı yararına, sanatçının imzası olan porselen fincan takımı ürettirdi. Sınırlı sayıda üretilen fincan takımı, Doğançay Müzesi'nde vakıf yararına satışa sunuldu.









Restoranın sahibi Barış Tansever, "Sanatı ve değerlerimizi bu anlamlı projeyle bir araya getirmek, bizim için büyük onur" dedi. Sanat eseriyle kahve keyfi yapmak isterseniz aklınızda olsun...