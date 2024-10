'Yenidoğan Çetesi' az daha Make-A-Wish Türkiye'nin (Bir Dilek Tut Derneği Türkiye) de başını yakacaktı! Derneğin, 22 Kasım'da, Boğaz'da bir otelde, 25. yılını kutlayacağı gecenin sponsorlarından biri de az daha Yenidoğan Çetesi soruşturmasında kapatılan hastanelerden biri olacaktı. Derneğin yönetim kurulu, skandala dahil olan o hastanelerden biri ile sponsorluk görüşmesi yapıyormuş. Hatta imza aşamasına gelmişler ama tam bu sırada skandal patlamış. Ve hemen görüşmeyi bitirmişler.







Birkaç gün önce imza atsalardı ne büyük skandal olurdu! Düşünsenize; 3-18 yaş arası ölümcül hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirmek için kurulan Make-A-Wish Türkiye, para için çocukları ölümüne göz yuman bir hastanenin sponsorluğunda 25. yılını, kutlayacaktı. Merhum Carole Hakko'nun kurduğu ve büyük emeklerle bugünlere getirdiği derneğin yöneticilerinin, çok ince eleyip sık dokuması gerekiyor. Her parası olanı derneğe yaklaştırmamalılar. Yoksa Carole Hakko'nun kemiklerini sızlatırlar.



NEW YORK'TA ANNA DELLO RUSSO İLE AYAKÜSTÜ SOHBET

2020'de, 23 yıllık eşi Rober Baler'den boşandıktan sonra hayatı 'tatil kıvamında' yaşamaya karar veren Etel Baler, son olarak rotayı New York'a çevirmişti. Büyük oğlu Ralf ile birlikte New York'ta tatil yapan Etel Hanım, alışveriş yapmayı da ihmal etmiyor tabii ki.







Önceki gün 5. Cadde'de alışverişe çıkan Etel Hanım, moda sektörünün son ikonlarından Anna Dello Russo ile karşılaşmış. Ayaküstü sohbet ettiği Russo ile karşılaşmasını ölümsüzleştiren Etel Hanım, o fotoğrafı sosyal medya hesabında da paylaştı. Etel Baler'in bitmeyen tatilinde, sıradaki rotası neresi olacak acaba...



EVLİLİK DEDİKODUSU YİNE YALAN ÇIKTI

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanlarından Fikret Orman'ın, 2019'dan bu yana aşk yaşadığı Tuğba Coşkun ile evlendiğine dair bir dedikodu düştü kulislere!







Dedikoducular çifti, ilişkilerinin daha birinci yılından itibaren neredeyse her ay evlendirdikleri için, bu dedikoduya pek rağbet etmedim. Ama "Atina'da, küçük bir grup eşliğinde nikah kıyıp akşamına da minik bir davet verdiler" diye detaylar da verilince galiba bu seferki doğru diye düşündüm. Ancak ilk ağızdan öğrendim ki tamamen uydurmaymış. Ortada izdivaç falan yokmuş. Niye sürekli böyle evlilik yayanları yayıyorlar anlamıyorum doğrusu.



KÜÇÜK YAZAR SPORDA DA BAŞARILI

Dünyaca tanınan mobilya tasarımcısı Aziz Sarıyer'in 9 yaşındaki torunu Mia, bu küçük yaşında büyük başarılara imza atıyor.







Aziz Bey'in kızı Dilruba Hanım ile eşi Levent Çelepçi'nin kızları Mia 8 yaşındayken kitap yazmış ve 'Mia'nın Maceraları–Çılgın' adlı kitabı mayısta da satışa çıkmıştı. Mia şimdi de sporda bir başarıya imza attı. Cumhuriyetin 101. yılı anısına düzenlenen masa tenisi turnuvasında birinci oldu.







Profesyoneller, Büyük Amatörler ve 8-12 Yaş Arası Küçükler kategorilerinde düzenlenen anlamlı turnuva, iş insanı Baran Dumanoğlu'nun katkılarıyla geçekleşmiş. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.