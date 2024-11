Geçen hafta Türkiye bir yıldızı daha ağırladı. Oscar'lı Hollywood yıldızı Natalie Portman, salı günü İstanbul'a geldi, çarşamba günü de Fethiye'ye gidip deniz tatili yaptı. Martta boşandığı Benjamin Millepied'den olan 7 yaşındaki kızı Amalia ile ülkemize gelen Portman'ın, Fethiye'de, ünlü tatil köyündeki tatiline şahitlik eden bir arkadaşım öyle şeyler anlattı ki şaştım kaldım!







Arkadaşım, "Ben hayatımda bu kadar mütevazı bir ünlü görmedim" deyip anlatmaya başladı. Portman ve kızı, hiçbir ayrıcalık istememiş. Yemek için sıraya girmiş, kızına yemeğini yedirmiş, onu çocuk kulübüne götürüp başında beklemiş, herkesle birlikte şovları izleyip, sahneye çıkan personeli dakikalarca ayakta alkışlamış, denize ve havuza da yine herkesle birlikte girmiş.







Tatil köyünde beş gün kalan ünlü yıldızın kıyafetleri de çok mütevazıymış. Arkadaşım üşenmemiş saymış; beş gün boyunca üç tişört, iki kazak, iki de sweatshirt giymiş. Bizim sanatçıların bakıcılarla tatile gittiklerini, tatil köyünü podyuma çevirdiklerini ve localardan çıkmadıklarını düşününce Portman'ın bu mütevazılığına şapka çıkardım.







HASRETİNE DAYANAMAMIŞ!

Temmuz başında Bodrum'da başlayan Metin Şen ile Zeynep Özbulut'un aşkı, dolu dizgin devam ediyor. Metin Bey, ailesiyle de tanıştırdığı sevgilisinden hiç ayrı kalamıyor! Zeynep Özbulut, geçen ay, Amerika'da okuyan kızının yanına New York'a gitmiş. Metin Bey, sevgilisinin yokluğuna 10 gün dayanabilmiş ve geçen hafta soluğu New York'ta almış. Sevgilisiyle bir hafta kalan Metin Bey, dün İstanbul'a dönmüş. Zeynep Hanım, birkaç hafta daha kızının yanında kalacakmış. Her ikisi de geçen yıl eşlerinden boşanan ve ikişer çocukları olan Metin Şen ile Zeynep Özbulut'un mutluluğu daim olur umarım.







CEMRE SU'DAN SIRA DIŞI BİR OYUN

Cem Salur ile Nalan Aksoy'un tiyatrocu kızları Cemre Su Salur, çevirmenliğini, ışık tasarımını ve yönetmenliğini yaptığı sıra dışı bir oyuna imza attı. 'Bir Teatral Macbeth Enstalasyonu' mottosu ile seyirciyle buluşan 'Kendi Var Adı Yok' adlı oyun, dört farklı alanda sahneleniyor.







Oyunu sadece 20 kişi ve ayakta izleyebiliyor. Bir grup 'Cadıları', diğer grup 'Macbeth'i seyrediyor. Seyircilerin hangi karakteri takip edeceği de kurayla belirleniyor. Los Angeles'taki California Institute of the Arts mezunu olan Cemre Su, çok güzel işler yapıyor, bravo...