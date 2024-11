Üç çocuğunun annesi Hande Demir ile iki kez evlenip boşanan iş insanı Erdinç Acar'ın üçüncü kez damat olmaya hazırlandığını yazmıştım. Hatta benim gibi herkes, Erdinç Bey'in, iki aydır birlikte olduğu, 2012 Best Model Of The World birincisi Sezgi Sena Akay'a, geçen hafta evlilik teklif etmesini bekliyordu.









Sevgilisinin 30. yaşı için dillere destan bir kutlama organize eden Erdinç Bey, beklendiği gibi orada evlilik teklifi yapmadı ama "Yeni yaşımın en güzel hediyesi sensin" diyen sevgilisine, üç vakte kadar o teklifi yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.









Bu arada Acar'ın, daha evlenme bile teklif etmediği sevgilisi Sezgi Sena Akay'ı hediyelere boğduğunu öğrendim. Erdinç Bey sevgilisine, ailesinin sahibi olduğu lüks rezidanstan kocaman bir daire, lüks bir cip ve 80 bin Euro'luk (Yaklaşık 3 milyon TL) bir saat hediye etmiş. Erdinç Bey, evlilik teklifinde ve düğünde ne hediye edecek çok merak ediyorum! Çok aşık oldukları konuşulan çiftin mutluluğu daim olur umarım.



EN GENÇ ŞAMPİYON

Türk ralli tarihinin efsane pilotlarından Ercan Kazaz'ın oğlu Kerem Kazaz, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en genç pilotu olarak tarihe geçti. 16 yaşında ilk rallisini Letonya'da yaparak 'Türkiye'nin En Genç Ralli Pilotu' unvanına sahip olan, şubatta 18 yaşına girer girmez aldığı ehliyeti ile katıldığı Türkiye'deki ilk rallisini kazanan Kerem, hafta sonu sona eren 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda da şampiyon olarak tarihe geçti.









Kerem, önceki hafta Valensiya'da, benim de izlediğim yarışta, talihsizlikler sonucu bronz madalyayı kıl payı kaçırınca üzülmüştüm. Bu haberi alınca çok sevindim. Başarıların daim olsun Şampiyon...



İSTANBUL SERGİSİ İÇİN ÖZEL DAVET

2011'de New York Chelsea'de ilk Türk sanat galerisini kuran Emre-Maide Kurttepeli çifti, artık İstanbul'da da sergiler düzenliyor. Galerinin temsil ettiği sanatçı İrfan Önürmen'in 'Bilinmeyen Neden' başlıklı sergisi, önceki gün Galata Rum Okulu'nda İstanbullu sanatseverlerle buluştu.









Kurttepeli çifti, New York'ta yaşayan ve oradaki sergileriyle büyük ilgi gören İrfan Önürmen'in sergisi için açılış daveti verdi. Sanatçının özgün stili niteliğindeki tül işlerinden kağıt kolajlara, beton çalışmalarına kadar farklı teknik ve yaklaşımlarda eserleri beğenildi.



GENÇ YETENEĞİN BÜYÜK BAŞARISI

ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) çatısı altında, klasik müzik alanında üstün yetenekli genç sanatçıların eğitimlerini desteklemek amacıyla kurulan ÇEV Sanat'ın başkanı Berrin Yoleri'den müjdeli haber geldi.









ÇEV Sanat'ın 2018'den beri destek verdiği 14 yaşındaki piyanist Arya Su Gülenç, üstün yetenekli gençler için erken müzik eğitimi veren IFF'yi birincilikle kazanmış. Almanya'da alacağı müzik eğitimiyle geleceğin önemli piyanistleri arasında yerini alacak olan Arya'ya kocaman bir alkış.