Ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu'nun, ağustos ayında, yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan ile yeni bir aşka yelken açtığını ilk bu köşede okumuştunuz.









Halen iş ortağı olan Melkan Gürsel'den 2015'te boşandıktan sonra flört etmeye başladığı Nina Öger ile evleneceğine kesin gözüyle bakılan Murat Bey'in, 9 yıllık ilişkisini bitirip anında yeni bir ilişkiye başlamış herkesi çok şaşırtmıştı.









Bu ilişkinin gelip geçici heves olduğunu düşünenlere ters köşe yapan Murat Bey, şaşırtmaya da devam ediyor. 64 yaşındaki ödüllü mimar, önceki gün, sosyal medya hesabından, sevgilisiyle öpüşürken bir fotoğrafını paylaştı ve herkes şaştı kaldı.









Sosyete, Murat Bey'in, bir eğlence mekanında çektirdiği ve "Bebeğimle dans" notuyla paylaştığı bu fotoğrafı diline dolamış durumda. Murat Tabanlıoğlu, ne yapmaya çalışıyor acaba? Birilerine mesaj mı gönderiyor, yoksa ikinci baharında yaşadığı aşk mı ona bunları yaptırıyor?



GALA MODERN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

2019'a kadar, tam 10 yıl boyunca her yıl aralık ayının en heyecanla beklenen etkinliklerinden biri olan Gala Modern'in 11'incisi, dört yıl aradan sonra geçen yıl gerçekleşmişti. 12'ncinin tarihi belli oldu: 14 Aralık...









İstanbul Modern'in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe bu yıl kadın sanatçıların damga vuracağını duydum. Gala Modern'e özel olarak üretilen çalışmaların ağırlıkta olduğu Destek Yarışı'nda yer alacak yapıtların çoğu kadın sanatçıların imzasını taşıyormuş. Galaya katılmak isterseniz erken davranmanızı tavsiye ediyorum.



NEW YORK'TA LONDRA'YA KARAR VERMİŞLER

2022'de ölümden dönen ve 2023'te yeni bir hayata başlayan iş insanı Metin Şen, geçen yıl martta 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşanmış, 2014'te İstanbul'da açtığı New York merkezli dünyaca ünlü İtalyan restoranındaki hisselerini de satmıştı.









Ancak dünyada 41 şubesi olan markanın patronlarıyla ortak olmuştu. Bir süredir kızının yanında, New York'ta olan sevgilisi Zeynep Özbulut'u ziyarete giden Metin Bey, orada ortakları Fabio Granato ve Vittorio Assaf ile de buluşmuş. Avrupa'da otel ve restoran yatırımı yapmayı planlayan ortaklar, başlangıç noktası olarak Londra'da karar kılmışlar. Yolları açık olsun.



BİR HAYALİNİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçtiğimiz gün dünyaca ünlü moda markaları gibi otelciliğe de soyunan Cem Hakko'nun ikinci otelini açmaya hazırlandığını yazmıştım. Anadolu yakasında, Boğaz'da tarihi bir yalıda hizmet verecek olan o otel, önceki gün görkemli bir davetle açıldı.









Cem Hakko'nun ev sahipliği yaptığı davette, iş ve cemiyet hayatının seçkin simaları bir araya geldi. Davette, bir hayalini daha gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığını söyleyen Cem Bey, "Buradaki en büyük hedefimiz, İstanbul'a gelen ve bu tarihi dokuda konaklayan misafirlerimizin hafızasında unutulmaz hatıralar bırakmak" dedi.