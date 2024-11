İş insanı Suzan Sabancı'nın hobi olarak radyoculuğa soyunacağını ilk bu köşede okumuştunuz. Suzan Hanım, 4 Ağustos'tan bu yana her pazar, 22.00-23.00 saatleri arasında üniversiteden arkadaşı Cüneyt Ortam'ın radyosunda bir saatlik program yapıyor.









Suzan Hanım, yoğun iş ve sosyal yaşamına rağmen radyoculukta istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bu pazar 15. programını yapacak olan Suzan Hanım, istek parçalar da çalıyor.







250 şarkılık playlist'i olan ünlü iş kadını, örneğin geçen hafta arkadaşı Murat Özyeğin'in istekte bulunduğu U2'dan 'One' şarkısını çaldı. Bakalım yarın Suzan Sabancı'dan, kim, hangi şarkıyı isteyecek. Her fırsatta radyoculuğu çok sevdiğini söyleyen ve 14 haftadır gayet başarılı program yapan ünlü bankacı Suzan Sabancı'dan radyocular korksun bence!!!



KIZ ÇOCUKLARINA SMOKİNLİ DESTEK

Kendi moda markası olan tasarımcı Ayşe Burcu Kaya modelliğe soyundu! Hem de Londra'ya gidip orada modellik yaptı. Evet, Ayşe Hanım modellik yaptı ama başka marka için değil kendi yeni smokin koleksiyonu için.









Ayşe Hanım'ın, maskülenlik ile feminenliği bir araya getirdiğini söylediği smokinleriyle verdiği pozları çok beğendim. Kıyafet hazırlamak kadar onları gösterme konusunda da iyiymiş meğer. Bu arada bu koleksiyonuyla da kız çocuklarının eğitimi için yapılan sosyal sorumluluk projelerini destekleyeceğini söyleyen Ayşe Hanım'ın gönlüne sağlık.



YAŞANDI BİTTİ SAYGISIZCA!

Her zaman söylüyorum: Keşke kimse boşanmasa ve boşanacaklarsa da bunu medeni bir şekilde yapabilseler. İşte boşanmayı beceremeyenlere bir örnek daha! Uğur Akkuş, önceki gün sosyal medya hesabından Ebru Şallı'dan boşanmak için mahkemeye başvurduğunu açıkladı. Boşanma sebebi olarak da "Ben bu ilişkiyi aşk sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" diye bir açıklama yaptı.







Bu tatsız son, zaten bekleniyordu ama böyle olmamalıydı. Yedi yıl aynı yastığa baş koyduğun, senin en zor günlerinde (Gözaltına alındığında, hakkında dolandırıcılık iddiaları kol gezerken) yanında olan kadına bunu nasıl dersin! Ayıp diyorum başka da bir şey söylemiyorum.



ANKARA SOSYETESİ İÇİN 'GÜZEL' DAVET

İstanbul'da alışık olduğumuz 'güzel' davetlerden biri önceki gün de Ankara'da gerçekleşti! Lüks parfüm, makyaj ve cilt bakımı ürünlerini bünyesinde bulunduran Türk markası, otelde davet verdi.







Güzelliğine ve bakımına düşkün olan Ankara cemiyet hayatının ünlü isimleri davete akın etti. Bilge Kuru'nun ev sahipliği yaptığı davete, Pervin Ersoy gibi İstanbul'dan katılanlar da oldu. Markanın CEO'su Deniz Aksoy'un yeni güzellik ürünleri hakkında bilgi verdiği davette, konuklar cilt bakımı ve makyaj uygulamalarına katılma imkanı da buldu.



PEKİNEL KARDEŞLER İLE SEZON BAŞLADI

Önceki gün İstanbul'da çok özel bir konser gerçekleşti. İş Sanat, ülkemizin yetiştirdiği en önemli piyanistlerden Güher ve Süher Pekinel ile şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın verdiği konser ile konser sezonunu açtı.









Bu özel açılış konseri, Leonard Bernstein'ın 1956'da bestelediği Candide Uvertürü ile başladı ve Ludwig van Beethoven'ın en sevdiği eseri olduğu bilinen 7 numaralı senfonisi ile sona erdi. Konsere ilgi, tahmin edeceğiniz gibi çok büyüktü.



YİNE BAŞARMIŞ

Eylülde, Nazım Akmandil ile evliliklerinin birinci yıldönümünü kutlayan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, gerçekten stil konusunda her zaman başarılı. Şimdiye kadar üzerinde "olmamış" diyebileceğim bir kombinle görmediğim Esmersoy, her zaman doğru parçaları, doğru trendleri kendi stiliyle bir araya getirmeyi biliyor. Geçenlerde katıldığı davette de yine bunu gösterdi.









Güzel sunucu, yine trendlere uygun, başarılı bir kombinle karşımıza çıktı. Sezonun trendi süeti takım olarak tercih eden Burcu Esmersoy, hem sade hem spor hem de çok şıktı; bravo...



TREND RADARI







Bu sonbaharın en sevilen görünümlerinden biri, modanın klasiklerinden olan tek denim görünümler. Özellikle koyu tonlardaki denim takımlarla şıklık garanti...









Kış sezonunda beyazın rengini krem renkleri aldı. Tereyağı tonu denilen sarımsı kremler, stilinize hem enerji hem zarafet katacak.









Sivri burunlu modellerinin yanı sıra yuvarlak burunlar da bu sezon popüler oluyor. Daha feminen ve sevimli görünümleriyle sezonun kesinlikle hitlerinden.