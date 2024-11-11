Sosyetik isimlerin çocuklarını daha doğduğunda sıraya yazdırdığı merhum iş insanı Şarık Tara'nın kurucusu olduğu ENKA Okulları'nda yine olay var! Öğrencisine üstü kapalı bir suçlamada bulunduğu için velisiyle karakolluk olan Esra Tara'nın yönettiği okulda, bir kez daha akran zorbalığı yaşanmış!









Sekizinci sınıflardan bir öğrenci, alt sınıflardan bir öğrenciye jiletle saldırmış! Yanlış okumadınız! Zorba öğrenci cebinden çıkardığı jiletle, kendinden küçük öğrenciyi yüzünü kesmekle tehdit etmiş. Neyse ki o öğrenci kaçmayı başarmış.







Artık filmlerde bile zor rastladığınız böyle bir olay, Türkiye'nin en kalburüstü ailelerinin çocuklarının gittiği bir okulda yaşanıyor, insanın inanası gelmiyor. Sosyete kulislerinde, olayı duyan çoğu velinin, artık çocuklarının güvende olmadığını düşündüğü ve okuldan almak istediği konuşuluyor. Haksız da sayılmazlar, baksanıza okulda cebinde jiletle dolaşan öğrenci varmış!



YENİ KIZ ARKADAŞINI DOSTLARIYLA TANIŞTIRDI

GÜNAYDIN, cumartesi günü ünlü iş insanı Cem Hakko'nun yeni bir aşka yelken açtığını ortaya çıkardı. Öğrendim ki Cem Bey, 36 yaşında, stil danışmanı olan kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan'ı dostlarıyla da tanıştırmış.







Bugün resmi olarak açılan Boğaz'daki oteli için geçen hafta üç akşam üst üste davetler verip iş ve cemiyet hayatından dostlarını ağırlayan Cem Bey'in yanında Nazlı Hanım da varmış.







Cem Bey, ailesinden birçok ismin ve yakın dostunun da katıldığı otelinin açılış davetlerine Nazlı Hanım'ı getirdiğine göre, değer verdiği bir ilişki yaşıyor demek ki. Cem Bey'e yeni kız arkadaşı ile mutluluklar dilerim.



MİAMİ'DE ÇOCUKLU AŞK TATİLİ!

İş insanı Erdinç Acar ile sevgilisi Sezgi Sena Akay'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan aşıklar, cuma günü Miami'ye tatile gitti. Erdinç Acar'ın Hande Demir'den olan çocukları da yanlarındaydı.









Ancak öğrendim ki, çocuklar onlardan ayrı tatil yapacakmış. Çünkü çocukların 19 kişilik arkadaş grubu da ara tatilde aileleriyle Miami'ye gitmiş ve çocuklar birlikte gezip tozacakmış. Yani aşıkların, baş başa Miami'nin keyfini çıkaracakları çok zamanı olacak. Bu arada Acar'ın çocuklarının müstakbel cici anneleriyle arası gayet iyiymiş. Mutlulukları daim olur inşallah.