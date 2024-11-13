Özel uçağı olan iş insanları arasına Fikret Öztürk'ün de katıldığını öğrendim. Öğretmenlikten gelip Türkiye'nin en büyük akaryakıt markasını yaratan ve yıllardır 'En Zengin 100 Türk' listesinde yer alan Fikret Öztürk, kendine özel uçak almış. Fikret Bey'in aldığı uçağın fiyatını da öğrendim.







Fikret Bey de, dünyaca ünlü birçok iş insanı gibi Falcon marka bir uçak tercih etmiş ancak sıfır değil ikinci el almış. Fiyatına gelince; Fikret Bey, Falcon 2000 model ikinci el uçağa 8 milyon dolar ödemiş. İş insanlarının kullandığı özel uçakların fiyatları 2 ile 100 milyon dolar arasında değiştiğini düşünürsek Fikret Bey, mütevazı davranmış gibi görünüyor!







Bu arada Fikret Bey 75 yaşına geldi ve şimdi uçak aldı. Uzun yıllardır 'zengin' olmasına rağmen neden uçak almamıştı da şimdi neden aldı merak ettim doğrusu. Yaşı ilerlediği için uçuşlarını artık daha konforlu gerçekleştirmek istiyor herhalde. Uçağını güle güle kullanır inşallah.







BÖBREĞİYLE YİNE BAŞI DERTTE

Uzun süredir nakil için uygun böbrek bekleyen ve geçen yıl bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan Fatih Kıral ile ilgili maalesef kötü haberim var! Geçen yıl kendi adını taşıyan torununu kucağına alan, haziranda büyük oğlunun mürüvvetini gören Fatih Bey, böbrek problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Üç gün boyunca yoğun bakımda tutulan ve önceki gün normal odaya alınan Fatih Bey'e acil şifalara diliyorum. Umarım gelip geçici bir problem yaşıyordur ve kısa sürede sağlığına kavuşur.







İNGİLİZ GAZETESİNE BOĞAZ'I ANLATMIŞ

Minimalist camiden lüks otellere kadar onlarca çarpıcı projeye imza atan dünyaca ünlü mimari tasarımcımız Zeynep Fadıllıoğlu, İstanbul'un fahri elçiliğine soyunmuş. Uluslararası İngiliz iş gazetesine röportaj veren Zeynep Hanım, editörün 'Boğaz'ın iki yakasında nerede kalınır ve ne görülür?' sorularını cevaplamış. Kendi beğenileri doğrultusunda gazete okuyucularına, Boğaz'da otel, restoran, kafe ve alışveriş adresleri önermiş. Boğaz'da bir yalıda doğup büyüyen Zeynep Hanım'ın Boğaz'daki önerileri bence İngilizler için çok özel bir rehber olmuş...







FİNLANDİYA'DA ŞANSLI TATİL!

İstanbul'un elitleri, okulların ara tatile girmesiyle Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına dağıldı. Oyuncu Engin Altan Düzyatan da, eşi Neslişah Hanım, çocukları Emir Aras ve Alara ile rotayı, Kuzey Işıkları'nı görmek için Finlandiya'ya çevirdi. Şanslarına, uzun süredir görmek için hayalini kurdukları Kuzey Işıkları ile ilk gün tanıştılar. Neslişah Hanım, mutluluktan eşi Engin Altan'ın sırtına çıktığı ve oğulları Emir Aras'ın çektiği bu fotoğrafı "İlk gecemizden Kuzey Işıkları" notuyla paylaştı. Şanslılarmış doğrusu, eli boş dönen çok insan tanıyorum.