Merhum iş insanı Hasan Akandere'nin kızı Berna, Hintli milyarder bir aileye gelin gitti. Berna, dün akşam Dubai World Trade Center'da yapılan görkemli bir düğünle, İsa Allana ile hayatını birleştirdi. Babası mürüvvetini göremedi ama annesi Azize Akandere, kızını baş göz etmenin mutluluğunu yaşadı.







Düğün biz baskıya girdikten sonra olduğu için bilgi veremiyorum ama iki gün önce Dubai'nin en ünlü otellerinden birinde yapılan kına gecesi şimdiden sosyetenin dilinde. İstanbul'dan aralarında, Esra Öztürk, Aslı Pehlivanlar, Ceyda Kadayıfçıoğlu ve Özlem Koyuncuoğlu'nun da olduğu kalabalık bir davetli grubunun katıldığı kına gecesinde resmen bir tek kuş sütü eksikmiş.







Dekorasyonu, eğlencesi ve yiyecek içeceğiyle çok şaşalı bir kına gecesi olmuş. Kına gecesi böyleyse düğünün nasıl olduğunu artık siz düşünün! Umarım Berna Akandere ile Hintli eniştemiz İsa Allana ile ömür boyu bir yastığa baş koyar.







HEYKELLERİNİ İTALYA'DA SERGİLEYECEK

Çağdaş tasarımları ve heykelleriyle günümüzün en önemli heykel sanatçılarından biri kabul edilen Seçkin Pirim, İtalya'nın önemli müzelerinden biri olan Triennale di Milano'da sergi açıyor. Organizasyonunu Sabiha Kurtulmuş'un üstlendiği sergi, 21 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak. Kendisini çeşitli mecralarla ölçerek iş ve mekan arasındaki ilişkiyi, doğa ve kültür arasındaki ikiliği, sanat ve tasarım arasındaki sınırları analiz eden Seçkin Pirim'in eserlerinin çok beğenileceğine şüphem yok. Yolu Milano'ya düşeceklerin bilgisine; sergi 19 Ocak'a kadar açık kalacak.







YENİ YAŞINA LA'DA SEVGİLİSİYLE GİRDİ

Arzum Onan'ın, Mehmet Aslantuğ'dan boşandıktan bir yıl sonra, Los Angeles'ta (LA) yaşayan iş insanı Orkan Özkan ile yeni bir aşk yelken açtığını ilk bu köşede okumuştunuz. Kıtalararası aşkları mutlu-mesut devam eden çiftten Arzum Onan'ın, sevgilisinin yanında LA'da olduğunu öğrendim. Ekim başından beri LA'da olan Arzum Onan, 31 Ekim'deki 51'inci doğum gününü de sevgilisi Orkan Bey ile baş başa, şık bir akşam yemeğinde kutlamış. Aşıkların, aralık ortasında LA'dan birlikte döneceklerini ve yeni yıla İstanbul'da gireceklerini öğrendim. Mutlulukları daim olsun.