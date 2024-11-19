Sosyete bugünlerde en çok 'Uğursuz Yalı'yı konuşuyor! Sosyetenin 'Uğursuz Yalı' dediği Bebek'teki Sadıkoğlu Yalısı. Yalıyı uğursuz ilan etmelerinin sebebi ise; yalının sahiplerinin başına gelmeyenin kalmaması.









Yalıya adını veren Sadıkoğlu Ailesi'nden Kahraman Sadıkoğlu, Dubai'de yaptığı bir iş yüzünden sorun yaşamış ve 5 milyon dolar teminatı ödeyebilmek için aile yalısını satmak zorunda kalmıştı. Yalıyı alan ünlü iş insanı Emin Hitay'ın da işleri bozulduğu için yalıyı 2019 yılında 35 milyon dolara Habib Cem Bahadır'a sattığı konuşulmuştu.









Eşi Mine Hanım ile birlikte yaklaşık beş yıldır yalıda oturan Habib Cem Bahadır'a da önceki hafta haciz gelmiş. Bahadır, Katar'da yaptığı inşaatta çalıştırdığı işçileri tazminatsız işten çıkarmış, işçiler dava açıp kazanmış.









İşçilerin avukatı da, geçen hafta polis eşliğinde yalıya gelip haciz işlemi başlatmış. İşte sosyete bu yüzden, bugünlerde "Uğursuz Yalı, Bahadır Ailesi'nin de başını yaktı" diye konuşuyor. Tüm bunlar tesadüf mü yoksa sosyetenin konuştuğu gibi yalıda bir uğursuzluk mu var acaba!!!



ŞEYMA'DAN ÇİFTE TANITIM MI?

Önceki ay Brezilyalı model Marlon Teixeria ile yeni bir aşka yelken açan 'Olayların Kadını' Şeyma Subaşı, uzun bir aradan sonra yeniden iş hayatına atıldı. Bu kez kozmetik sektörüne giren Subaşı, ortağı Melissa Gizem ile kurduğu markanın tanıtımı için 27 Kasım'da İstanbul'da bir davet verecek.









Şimdi benim merak ettiğim; Şeyma'nın, Bali'de aşk tatili yaptığı sevgilisi Marlon'u davetine çağırıp çağırmayacağı! Bakalım Şeyma, markasıyla birlikte yeni sevgilisini de dostlarına tanıtacak mı, yoksa onunla aşkını hep Türkiye dışında mı yaşamayı tercih edecek!



DÜNYA BARIŞI İÇİN KONSER

Klasik müzikte üstün yetenekli gençlerin eğitimlerini desteklemek amacıyla kurulan ÇEV Sanat, dünya barışı için konser düzenliyor! Dünyaca ünlü çello sanatçısı Pablo Ferrandez ile ÇEV Sanat'ın genç sanatçılarının sahne alacağı konser, 13 Ocak'ta İstanbul'da olacak.









Konserde, ÇEV Sanat mezunlarından, Berklee College of Music'te akademisyen Prof. Utar Artun'un dünya barışı için bestelediği eserin prömiyeri de gerçekleşecek. Başkan Berrin Yoleri'nin hazırlıklara başladığı 'Dünya Barışı' konserini maestro İbrahim Yazıcı yönetecek.



KORELİ SANATÇIDAN İSTANBUL'DA SERGİ

Yerli ve yabancı pek çok ünlü sanatçının eserlerini İstanbul'da buluşturan Sevil Dolmacı, Koreli çağdaş sanatçı Kim Hyunsik'in Türkiye'deki ilk solo sergisine ev sahipliği yapıyor.









Hyunsik, 'Amaçlanan Boşluk' adlı sergisinde, 60 eserini Türk sanat meraklılarının beğenisine sunuyor. Heykel-resim arasındaki alanda çalışan, eserleri minimalist resimlere benzese de ağırlık, kalınlık açısından düz heykeller olan Hyunsik'in eserlerini 13 Aralık'a kadar görebilirsiniz.