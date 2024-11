Yaşamlarını yitiren Ahmet-Mica Ertegün çiftinin evinden sonra evindeki eşyalar da satılıyor. Amerika'da yaşayan en ünlü Türk olan, Atlantic Records'un sahibi Ahmet Ertegün 2006 yılında, eşi Mica Ertegün de geçen yıl aramızdan ayrıldı.









Çift geriye müthiş bir servet bıraktı. Şimdi o servet bir bir satılıyor. Bu ayın başında New York'ta yaşadıkları tarih ev 9 milyon 300 bin dolara satıldı. Önceki gün de çiftin evini süsleyen sanat ve tasarım koleksiyonu satışa çıktı. Ünlü müzayede evi Christie's, 19 ve 20 Kasım'da koleksiyonu açık artırmaya çıkardı. Bitmedi; 13-18 Aralık arasında da Mica Ertegün'ün mücevherleri ve tasarım objeleri online müzayedeye çıkıyor.









Anlayacağınız Ahmet-Mica Ertegün çiftinin para eden her şeyi satılacak. Peki neden? Öyle borç harç veya miras kavgası yüzünden değil hayır için. Evet elde edilen gelirlerin tamamı hayır kurumlarına bağışlanacak. Hayır kurumları açıklanmadı ama yakında öğreniriz herhalde.



EX SEVGİLİSİ İYİ YETİŞTİRMİŞ

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'in kısa süren aşkından geriye ateşli bir miras kaldı! Bu yılın başlarında eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu, ondan silah atış eğitimi almıştı.









Birkaç ay sonra bu aşk sona erdi ama Kaya'nın aşıladığı atıcılık Allen'e miras kaldı. Allen atıcılığı o kadar seviyor ki, sık sık atış talimi yapıyor. Ünlü oyuncu, önceki gün yine silahı eline aldı. Bu kez poligonda değil açık havada bol bol atış talimi yaptı. Bu arada ex sevgilisi Yasemin Kay Allen'i çok iyi yetiştirmiş, attığını vuruyor maşallah...



YARIN YARDIM YARIŞI YAŞANACAK

İş dünyası ve sosyetenin yardım melekleri, 70 çocuğun hayalini gerçekleştirmek için yarın akşam bir araya gelecek. Riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirmek için kurulan Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, 22 Kasım'da Boğaz'da bir otelde, 25. yılını kutlayacak.









Dernek, kutlama balosunda da kalplere dokunmaya devam edecek ve balodan elde edeceği gelirle 70 çocuğun dileğini gerçekleştirecek. Davetiyelerin bir günde satıldığı baloda bir de açık artırma yapılacak ki yardım yarışı yaşanacağına eminim. Şimdiden emeği geçen herkese yürekten teşekkürler...



SABIKA KAYDI ÇOK KABARIK!

Son yıllarda sadece kavgalarla gündeme gelen, birkaç ay önce kızıyla yaşadıklarıyla herkesi şaşkına çeviren ve en son da kızının babası eski eşiyle davalık olan Deniz Akkaya'nın sabıka kaydı ortaya çıktı. Önce çok şaşırdım ama sonra hakkında çıkan haberleri düşününce normal dedim.







Deniz Akkaya hakkında 44 ceza davası, 100 soruşturma ve 23 icra dosyası olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 8 suçtan da suç kaydı varmış. O suçlar ise; hakaret, tehdit, cebir, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve alacağını tahsil amacıyla yağmaymış... Deniz Akkaya'dan korkulur vallahi...