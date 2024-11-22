Hep söylediğim gibi: Keşke kimse boşanmasa ancak boşanacaklarsa da bunu medeni bir şekilde yapabilseler. İşte boşanmayı beceremeyenlere bir örnek daha! Türkiye'nin en köklü inşaat şirketlerinden birinin üç veliahdından biri olan Nur Taşkent ile eşi Ela Taşkent'ten bahsediyorum. Boşanmayı beceremeyenin ise Ela Hanım değil Nur Taşkent olduğu söyleniyor! İlk evliliğini Özlem Önal ile yapan Nur Taşkent, 2006'da Ela Çubukçu ile evlenmişti.









İki çocukları olan çiftin mutluluğu 13 yıl sonra sona ermiş ve 2019'un sonunda da boşanma davası açmışlardı. Ancak öğrendim ki, halen boşanamamışlar! Hatta boşanma davasına bir de ceza davası eklenmiş; Ela Taşkent, eşine uyuşturucu ile ilgili bir ceza davası açmış! Bu arada Ela Taşkent'in, maddi ve manevi olarak çok zor durumda olduğu kulağıma geldi. Koskoca bir holdingin veliahdı olan Nur Taşkent'i, çocuklarının annesini mağdur etmesi çok üzücü. Umarım artık boşanmayı başarırlar ve Ela Hanım'ın mağduriyeti de sona erer.



KADINLARIN MÜCADELESİNE SANATSAL BAKIŞ

Kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesine sanatsal bir bakış sunan Cansiparane adlı sergi, önceki gün sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış davetine, pek çok ünlü isim katıldı.









Sanatla sosyal değişime ilham veren, çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan'ın liderliğinde gerçekleşen sergi, 15 sanatçının kelebeklerden ilham alarak yarattığı 25 eserden oluşuyor. Gelirinin bir kısmı, Biriz Dayanışma Derneği aracılığıyla Hatay'da sanat eğitimi alan kız öğrencilere gidecek olan sergi, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.



53 YAŞINDA ÇİFTE BAŞARI

"Çocuk da yaparım kariyer de" diyen, tescilli güzel, üç çocuk annesi ve ödüllü yemek kitabı yazarı Aslıhan Koruyan Sabancı, İngiltere'de hem öğretim üyesi oldu hem doktora yapacak.









Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Cornell ve Harvard'da farklı alanlarda eğitim alan Aslıhan Hanım, 53 yaşında yeniden okullu oldu. Dünyanın en saygın üniversitelerinden University Collage London (UCL) bünyesindeki Çevre, Enerji ve Kaynaklar Okulu'nda doktora yapacak. Ayrıca Sürdürebilir Kaynaklar Enstitüsü'nde öğretim üyeliğine de kabul edilen Aslıhan Hanım, hem ders verecek hem ders alacak...



MUTLULUĞUNU DOSTLARIYLA PAYLAŞTI

Dünya starlarının da tercihi olan mücevher markasının 15. yılı için birbirinden iddialı işlere imza atan Milka Karaağçlı İnce, önceki akşam bir de 15. yıl daveti verdi.







Milka Hanım'ın, 15 yıllık yolculuğunu ve başarısını dostlarıyla birlikte kutlamak için verdiği davette, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim kendisini yalnız bırakmadı. Milka Hanım, dostlarıyla birlikte ulusal ve global yolculuğunu kutlarken mutluluğu yüzünden okunuyordu. Milka Hanım'ın markasına nice seneler diliyorum.