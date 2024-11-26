Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, işbirliği yaptığı içki firması için sevgilisi Şükrü Özyıldız ve bir grup yakın arkadaşını üç günlüğüne Capri'ye tatile götürmüştü. Ancak öğrendim ki, bu Capri tatili Sibil Çetinkaya'ya pahalıya patlamış!









Üç gün süren davet boyunca alkollü içeceği, markası görülecek şekilde Instagram hesabında birkaç kez yayınlayan Çetinkaya, Ticaret Bakanlığı'nın radarına girmiş. Bakanlık, hem alkollü içecek reklamı yaptığı hem de bunu gizli yaptığı için ünlü fenomene cezayı basmış.









Bakanlık, ünlü influencera tam 550 bin 59 lira ceza kesmiş. O paylaşımları durdurma cezası da alan Sibil Çetinkaya, ava giderken avlanmış gibi görünüyor. Anlaşılan yurtdışı olduğu için yasağa takılmayacağını düşündü. Bir de üstüne vergi ödememek için 'reklam' ibaresini de koymayınca avlandı. Sibil Hanım bu işten kaç para aldı bilmiyorum ama ona pahalıya patladığını düşünüyorum. Bu ceza hem Sibil Çetinkaya'ya hem de diğer influencerlara ders olsun...



Sibil Çetinkaya'nın ev sahipliği yaptığı Capri'deki davete, Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Derev Clara Kösedağ, Buse Terim ve Merve Terim Çetin'in de arasında olduğu çok sayıda ünlü isim katılmıştı.



AŞK, LEZZET VE SPOR

Aşkları, yazın Bodrum'da tatilde başlayan ünlü iş insanı Metin Şen ile Zeynep Özbulut, her fırsatta tatil yapıyor. Çift hafta sonunda da İspanya'nın Malaga şehrinde tatildeydi. Ancak bu kez bir taşla iki kuş vurdular.







Çünkü bir yandan mutfağı ile ünlü Malaga restoranlarında lezzet keşfine çıkarken bir yandan da dünyanın önemli tenis turnuvalarından olan Davis Cup'ın final maçını izlediler. Aşıkların, hem Malaga sokaklarında hem restoranlarda hem de maçta keyifleri yerindeydi. Bu arada İstanbul'da ve Göcek'te restoranları olan Metin Şen, Malaga'da tattığı lezzetlerden menülerine ekleme yapacak mı merak ediyorum.



ARTIK ONUN DA BİR MAĞAZASI VAR

Ünlü stil danışmanı Deniz Marşan, moda tutkunları tarafından büyük ilgi gören markasının ilk mağazasını açtı. Marşan, geçen hafta mağazanın açılışı için bir davet verdi. Davete, Marşan'ın cemiyet ve sanat hayatından birçok dostu katıldı.







Konuklar, tasarımları tek tek inceledikleri mağazada, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Marşan, mağazasıyla birlikte, bir plaj markası olarak doğan markasını da geliştirerek, gündüz ve gece için tasarımlar da sunmaya başladı. Hayırlı olsun...



ARTIK KAÇMIYORLAR

Evliyken birbirlerine aşık olup bu uğurda eşlerinden boşanan sosyetenin ünlü isimleri Ebru Yücebaşoğlu ile Kaya Ersu'nun ilişkisi, yaklaşık dokuz yıldır mutlu mesut devam ediyor. Ancak çok uzun süredir ortalarda görünmüyorlardı.







Bütün yazı Bodrum'da geçirmelerine ve neredeyse her gün bir davet olmasına rağmen hiçbirine katılmamışlardı. Ancak ne olduysa geçen hafta birlikte bir davete gittiler ve hatta yan yana poz verdiler. Ebru Yücebaşoğlu ile Kaya Ersu, anlaşılan dokuz yılın ardından birlikte görünmekte bir sakınca görmüyor. Zaten şimdiye kadar niye kendilerini saklıyorlardı onu da bilmiyorum ya neyse...