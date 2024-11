Osman Hamdi Bey'in 'Bursa Ulu Cami Önü' tablosu, geçen hafta Paris'teki bir müzayedede 571 bin 500 Euro'ya (Yaklaşık 20 milyon 850 bin TL) satıldı.







Müzayedeci Maya Portakal Bitargil, oradan paylaşım yapınca, tabloyu bir Türkün alımına aracılık ettiğini düşünmüştüm ama yanılmışım! Önceki gün konuştuğum Maya Hanım, üzülerek tablonun yabancı bir koleksiyonere gittiğini ancak dünyanın Osman Hamdi Bey'in kıymetini anlamaya başlamasından da çok mutlu olduğunu söyledi.







Sonra da Osman Hamdi Bey'in başka bir tablosunun da 4 Aralık'ta, Londra'da, Sotheby's tarafından satılacağı bilgisini verdi. Hatta, 800 bin Sterlin'den (yaklaşık 35 milyon TL) satışa çıkacak olan 'In Her Boudoir' adlı tabloyu görmek için Londra'ya gideceğini belirtti.







"Tabloyu Türk koleksiyonerlere ve müzelerimize önereceğim, belki bu eseri ülkemize kazandırabiliriz. Eserin İstanbul'daki müzelerimizde olmasını çok isterim. Tüm dünya, İstanbul'da görsün bu şaheseri" diyen Maya Portakal Bitargil çok haklı. Umarım müzelerimiz, Osman Hamdi Bey'in bu eserine sahip çıkar.







ZAMAN HER ŞEYİN İLACI!

Sosyetenin ünlü ismi Zeynep Keyman ile eski eşi iş insanı Mehmet Garan geçen hafta bir davette karşılaştı ve yanda gördüğünüz pozu verdi. Bu fotoğraf beni 2010 yılına götürdü. O yıl, Keyman ile Garan 16 yıllık evliliklerini bitirmişti. Ama boşanmaları hiç de şık olmamıştı. Zeynep Keyman, eşine çeşitli suçlamalarda bulunup iki çocuğunun velayetini, 2.5 milyon lira tazminat ve aylık 50 bin lira nafaka talep etmişti. Bu şartlarda boşanan çifti o tarihten bu yana hiç yan yana görmemiştim. Demek zaman her şeyin ilacıymış, o günleri unutmuşlar ve fotoğrafa bakılırsa da iyi dost olmuşlar. Buna en çok çocukları sevinmiştir herhalde.







ÇOCUKLARA YARDIM İÇİN YARIŞTILAR

İş dünyası ve sosyetenin yardım melekleri, ölümcül hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini yerine getirmek için cuma akşamı Make- A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği'nin balosunda bir araya geldi. Riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirmek için merhum Carole Hakko tarafından kurulan dernek, baloda çocukların hayalini gerçekleştirirken 25. yılını da kutladı. Galanın davetiyeleri kapışılmıştı, gala gecesinde de resmen yardım yarışı yaşandı. Elde edilen gelirle 70 çocuğun hayali gerçek olacak. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.