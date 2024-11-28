Seçil Erzan Davası veya diğer adıyla Yüksek Karlı Gizli Fon Davası yüzünden davalık olan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile efsane teknik direktör Fatih Terim, önceki akşam bir törende pişti oldu!







Söz konusu dava ile ilgili hakkında 240 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Hakan Ateş ve ondan şikayetçi olan 24 kişi arasında yer alan Fatih Terim'in pişti olması yürekleri ağızlara getirdi.







Törende bulunanlar ve Terim'i yakından tanıyanlar, "Fatih Hoca sinirli adamdır, karşı karşıya gelirlerse mutlaka bir laf söyler ve ortalık gerilir" diyerek bayağı bir tedirgin oldu ama neyse ki korkulan olmadı. Çünkü her ikisi de yüz yüze gelmemek için akla karayı seçti.

Zaten çok geçmeden de Hakan Ateş pes etti ve törenden ayrıldı! Bir zamanlar dost olduklarını bildiğim Fatih Terim ile Hakan Ateş'in önceki akşam köşe kapmaca oynaması ilginçti doğrusu...



SEVGİLİSİNİ DAVET ETMEMİŞ!

2012'de açtığı Nişantaşı'ndaki butiğinin de, 2018'de Bebek'te açtığı kafesinin de daha senesi dolmadan kapılarına kilit vuran Şeyma Subaşı, şimdi de kozmetik sektörüne el attı.







Şeyma, uzun bir süredir sevgilisiyle tatil yaptığı Bali'den gelip ortağı Melissa Gizem ile kurduğu markanın tanıtımı için dün bir davet verdi.







Benim gibi herkes, yeni sevgilisi Brezilyalı model Marlon Teixeria'yı davetine getirip getirmeyeceğini merak ediyordu! Getirmedi... Ya sevgilisinin markasının önüne geçmesini istemedi ya da onunla aşkını hep Türkiye dışında tatillerde yaşayacak!



ÇOCUKLAR İÇİN IŞIKLARI YAKTILAR

İstanbul'daki beş yıldızlı oteller, yılbaşı için hazırlıklarına başladı. Lüks otellerden biri de geçtiğimiz gün, gelenekselleşen yılbaşı ağacı ışıklandırma seremonisini gerçekleştirdi.







Seremoni için otelin genel müdürü Jonathan H. Crook bir davet verdi. Davete, sosyeteden ünlü isimler çocuklarıyla birlikte katıldı. Benim hoşuma giden ise, yılbaşına kadar oteldeki çay saatinden elde edilecek gelirin Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği'ne bağışlanacağının açıklanmasıydı. Zaten davette, derneğin yöneticileri ve yeni elçisi Alina Boz da vardı. Keşke bütün davetler böyle 'hayırlı' olsa.



JUNİOR KAYA İÇİN KUTLAMA VAR

İş insanı Doruk Kaya ve eşi Tuğana Hanım ile ilgili müjdeli haberi ilk bu köşede okumuştunuz. "Genç nüfusumuzun azalmaması için en az üç çocuk yapın" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyen çift, iki kızın ardından erkeği bulmuştu.







Bu kez erkek babası olacağı için mutlu olduğu söylenen Doruk Kaya, bugün eşi Tuğana Hanım için beş yıldızlı bir otelde 'baby shower' partisi organize etmiş. Yakın dostlarıyla Junior Kaya'nın gelişini kutlayacak olan Tuğana Hanım, umarım sağlıkla oğlunu kucağına alır.