23 Kasım'da bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Güzide Duran'ın boşanacağı haberini vermiştim. Şimdi de iş insanı eşi Adnan Aksoy'un boşanma davası açtığı Güzide Duran ile ilgili bomba bir dedikodu kulağıma geldi.









Dedikodulara göre; 16 yıllık eşinden boşanmak üzere olan Güzide Duran, 16 yıllık eşi Nihan Akkuş'tan şubat ayında boşanan, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşıyormuş. Bu dedikodu farklı çevrelerden kulağıma geldi ancak kimse detay veremiyor. Okan Buruk'un yazın da şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı konuşulmuş ama çok geçmeden yalan olduğu ortaya çıkmıştı.







Dolayısıyla Güzide Duran-Okan Buruk aşkı da yalan çıkarsa şaşırmam. Ancak doğruysa, Okan Buruk'un, kendinden uzun ve manken sevdiği anlaşılacak! 1.69 metre olan Okan Buruk'un boşandığı eşi Nihan Akkuş 1.80 boyunda ve eski mankendi. Güzide Duran da eski mankenlerden ve boyu 1.83 metre...



ÇOCUKLAR İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Aslı Özdemir'in kurucusu olduğu şirketin organizasyonu ve Aslıhan Doğan Turan'ın ev sahipliğinde yeni yıl temalı alışveriş şenliği düzenlendi. Yüzlerce girişimci markanın bir araya geldiği alışveriş şenliğine ilgi büyüktü. TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) yararına yapılan ve alışveriş, müzik ve eğlenceyi bir arada sunan organizasyona;







Derin Mermerci, Hande Yener, Kadriye Olgar, Mehmet Özer, Nalan Aksoy ve Ayşe Tolga'nın söyleşileri de büyük renk kattı. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.



İSKOÇ SANATÇIDAN İSTANBUL'DA SERGİ

İstanbul'daki sanat sezonu hız kesmeden devam ediyor. Cuma günü Akaretlerde'ki Vision Art Platform'da yine harika bir sergi açıldı. İskoç sanatçı Anita Taylor'un 'Moonbaker' adını verdiği









Türkiye'deki ilk kişisel sergisinde, kadın figürlerinin güçlü temsillerini ele alarak gerçek ve hayal dünyası arasındaki geçişkenliği yansıttığı 30 eseri yer alıyor.









Esquire Türkiye ve Vision art Platform ev sahipliğinde bir davetle açılan sergi, sanat tutkunu birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Küratörlüğünü Fırat Arapoğlu'nun üstlendiği sergi 31 Aralık'a kadar açık; mutlaka görmenizi öneririm.



ZİRVEDEKİ PARTİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ulaşım kolaylığı, uzun pistleri ve lüks otelleri ile son yıllarda yıldızı çok parlayan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu 5 Aralık'ta açılıyor.







Ünlü isimlerin de artık ilk tercihleri arasında yer alan merkezin bu kadar popüler olmasını sağlayan isimlerden olan Berke Dikmen'in geleneksel hale getirdiği sezon açılış partisinin tarihi ise 19 Aralık. Herkesin dört gözle beklediği partiye birçok ünlü ismin katılacağı ve bol sürprizli bir kutlama olacağı kulağıma geldi.