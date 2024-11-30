Şimdilerde sosyetede Top 10'daki bir numaralı dedikodu, ünlü iş insanı Numan Ceyhan'ın bir kadına uyguladığı şiddet! Şiddete uğrayan da tanıdık bir isim; Türkiye'nin ilk özel radyo sahiplerinden biri olan Cüneyt Ortan'ın eşi Yonca Ortan... Olay yeri ise; salı akşamı gerçekleşen bir konser.







Görenlerin anlattığına göre; Cüneyt-Yonca Ortan çifti, Numan Ceyhan'ın eşi Arzu Hanım ile oturduğu en öndeki masaya oturmak istemiş. Numan Bey, "Siz bu masaya oturamazsınız, burası size uygun değil, arka masalara gidin" deyince ortam gerilmiş ve Yonca Ortan, Numan Bey'e tokat atmış. Numan Ceyhan, misliyle cevap verip tekme-tokat girişmiş ve Yonca Hanım'ı yere düşürmüş.







Ortalık iyice karışmış, güvenlik görevlileri müdahale etmiş ve dördünü de konserden çıkarmış. Her ne kadar önce Ceylan Ortan tokat atsa da Numan Bey'in tekmeyle cevap vermesi kabul edilebilecek bir şey değil. Numan Ceyhan'ın, öyle bir ortamda, bir kadına, bu denli şiddet uygulamasını sosyete affetmeyecektir herhalde! Bir süre sosyete davetlerine çağrılmazsa hiç şaşırmam.







ÜNLÜ BOŞANMA AVUKATINI TUTTU

Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran'a, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'un boşanma davası açtığını tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti. İki çocukları olan çift, yine Adnan Aksoy'un 2022 ve 2023'te açtığı davalarla boşanmanın eşiğinden döndüğü için; belki bu sefer de evliliklerini kurtarırlar, diye temenni etmiştim. Ancak bu seferki çok ciddi. Eşi ve çocuklarını Roma'da bırakıp İstanbul'a gelen Güzide Duran da karşı atağa geçmiş ve ünlü boşanma avukatı Aslı Çelik Hatemi ile anlaşmış. Güzide Hanım ile avukatını, önceki gün Nişantaşı'nda gördüm, hararetli bir şekilde konuşuyorlardı.







HEMCİNSLERİNİ ŞIKLAŞTIRACAK

Yıllar önce kızları Melisa Mutlu ve Fulya Özkanca ile cam ürünleri tasarlamaya başlayan, ardından dekorasyon mağazası açan Asuman Tokgöz, bu kez hemcinslerinin giyim kuşamına el attı. Şıklığı hayatının her anında taşımak isteyen kadınlar için günden geceye uzanan özel bir gardırop yaratmayı hedeflediğini söyleyen Asuman Hanım, Beykoz'un popüler sitesinde yer alan mağazasını bir davetle açtı. Başta kızları olmak üzere, yakın dostları Asuman Hanım'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.







GENÇ SANATÇILARA DESTEĞE DEVAM

Yeni mezun sanatçıların yaratıcılıklarını desteklemek ve onları sanat profesyonelleri ve sanatseverlerle buluşturmak için düzenlenen BASE'in 8. edisyonu görkemli bir açılış ile başladı. Taksim'de bir otelde açılan ve 1 Aralık'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan BASE etkinliği, 33 şehirde, 40 üniversiteden yeni mezun 132 sanatçıyı ağırlıyor. Farklı disiplinlerde üretilmiş 150 eserin sergilendiği fuarı ziyaret ederek siz de gençlere destek olabilirsiniz.







ACABA AMACI NEYDİ!

Eski Türkiye güzeli şarkıcı Defne Samyeli, geçenlerde katıldığı bir etkinlikte basının sorularını cevaplarken "Karşıma doğru insan çıkarsa 24 saatte evlenirim" dedi! Evlenmek istiyor da evlenecek birini mi bulamıyor yoksa gündem olmaya mı çalışıyor bilemedim ama çok şaşırdım doğrusu. Bu açıklaması, "Bana bir koca lazım o da bu gece lazım" şarkısını aklıma getirdi. Gerçek duygularıysa bunu uluorta söylemesi pek şık olmadı. Yok gündem olmak için söylediyse de; tescilli bir güzele 'koca meraklısı' gibi görünmek hiç yakışmadı. Güzel kadınsın, 'şarkıcı' da oldun, gündeme gelmek için bunlara ihtiyacın yok bence.







ŞIKLIĞINI BOTA FEDA ETMİŞ!

Sergilediği performansla 7'den 70'e birçok kişinin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son zamanlarda verdiği kilolarla da sık sık konuşuluyor. İstediği forma kavuştuktan sonra daha sık sosyalleşmeye başlayan Nurgül Hanım, cesur seçimleriyle de adından söz ettiriyor. Hafta içinde Tarkan'ı izlemeye giden güzel oyuncu, kahve tonlarında bir elbise tercih etmişti. Altın rengi ve elbisesinin uyumu çok başarılı olmuş ancak ayakkabı seçimi maalesef çok yanlıştı. Nurgül Yeşilçay, bot yerine zarif bir ayakkabı tercih etmeliydi.







Çok amaçlı tasarımlar bu sezon çok popüler oldu. Hem şık hem de konfor sunan bu tasarımların arasında bu sezon öne çıkan ise kendinden atkılı montlar olacak.







Gerçek gibi görünen Faux Fur montlar bu sezon uzadıkça uzuyor. Ayaklara kadar inen sahte kürkler gösterişli stiller yaratacak.







Kışın gelmesi ile tüylü tasarımlar da öne çıkıyor. Özellikle tüylü çantalar sezonun sempatik aksesuarlarından biri.