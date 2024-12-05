İş dünyasının duayen isimlerinden Fatih Kıral ile ilgili geçen ayın başında maalesef tatsız bir haber vermiştim. Böbreği iflas eden, geçen yıl bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan Fatih Kıral, yeni böbreğiyle de sorun yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ailesi ve sevenleri, üç gün boyunca yoğun bakımda tutulan ve sonrasında normal odaya alınan Fatih Bey'in kısa sürede taburcu olmasını bekliyordu.







Ancak öğrendim ki, 7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği Fatih Bey, maalesef halen hastanedeymiş. Nakledilen böbreği de iflas etmiş ve diyalize bağlanmış. Bu da yetmezmiş gibi bir de kanser illeti musallat olmuş. Kanser tedavisi için geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirmiş. Fatih Kıral'a acil şifalar diliyorum, umarım en kısa sürede sağlığına ve sevenlerine kavuşur.



MESLEĞİNİ DEĞİL ŞEHRİ TERK ETTİ

İş dünyası ve sosyetenin yakından tanıdığı ünlü göz doktoru Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu'nun kalbinin götürdüğü yere gittiğini öğrendim! Türkiye'nin en iyi golfçülerinden olan Halil Bey, golf tutkusu yüzünden Bodrum'a taşınmış.







Bodrum'daki golf kulübünün içinde yapılan villalardan birini satın alan Halil Bey, şimdi orada yaşıyormuş ancak mesleğini de bırakmamış. Golf kadar mesleğine de aşık olan Halil Bahçecioğlu, muayene ve operasyonlar için her hafta İstanbul'a gelip gidiyormuş. Bu arada Bodrum'da evinin önünde sürekli golf oynayan Halil Bey'den turnuvalarda korkulur bence!



IŞILTILI İŞBİRLİĞİ İÇİN ÖZEL DAVET

atv'nin en çok izlenen programlarından birine imza atan Esra Erol, Emil-Şükran Güzeliş çiftinin sahibi olduğu mücevher markasının yüzü olmuştu. Önceki gün bu işbirliğinin ikinci yılı görkemli bir davetle kutlandı.







Esra Erol'un hem televizyon programında hem de sosyal medyada özellikle kadınlar için önemli bir yol gösterici olduğunu vurgulayan Şükran Güzeliş, onunla işbirliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Davete, iş ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı.



BEŞİNCİ YILA LEZZETLİ KUTLAMA

Gece hayatına pek çok popüler mekan kazandıran başarılı işletmeci Serkan Koca, beş yıl önce Nişantaşı'nda açtığı restoranıyla adeta ocakbaşına sınıf atlatmıştı.







Önceki gün Nişantaşı'nda yürürken Serkan Koca ile karşılaştım. Restoranı açılalı beş yıl olmuş. Özel bir kutlama yapıp yapmayacağını sordum; "Zaten kutluyoruz abi" dedi! Meğer mekanın beşinci yılı için yemek ve kokteyl menüsünü yenilemiş. Menüye, yaratıcı ve mekana özgü yeni lezzetler eklemiş. Bu arada gördüğü yoğun talep yüzünden restoranını büyütmeye karar vermiş. Serkan Koca, çok çalışıyor ama karşılığını da alıyor, bravo...