26 Aralık'ta 83 yaşına basacak olan ünlü oyuncu Şener Şen'in, 2025 için kendine hedefler koyduğunu ve artık hayallerinin peşinden koşacağını öğrendim.









Uzun süredir ekranlarda ve beyazperdede görmediğimiz ama altı yıldır 'Zengin Mutfağı' ile tiyatroda seyircilerle buluşan Şen, yeni yılda önce Avrupa turnesine çıkacak. 'Zengin Mutfağı'nı Avrupa'da gurbetçilerimize oynayıp mayıs ayında da İstanbul'da son bir oyunla artık mutfaktan çıkacak. Ve sonra hayallerinin peşine düşecek olan Şen'in en büyük hayali, görmediği ülkelere gidip dünyayı gezmekmiş.









Gideceği ülkelerin listesini hazırlamış bile. Diğer hayali ise 'Zengin Mutfağı'na 400 kişinin içinden tek tek kendisinin seçtiği ve yetiştirdiği genç oyuncuların yuvadan uçtuklarını ve başarılı işlerde görmekmiş. Anlaşılan Şener Şen'i televizyonda, sinemada ve tiyatroda pek görmeyeceğiz ama onun hayallerini gerçekleştirdiğini görmek bile biz sevenlerine yeter...



YİNE AŞIK OLMUŞ!

15 Aralık 2019'daki izdivaçlarını ilk benden öğrendiğiniz oyuncu Naz Elmas ile iş insanı Erol Özmandıracı'nın boşanma haberini de ilk bu köşede okumuştunuz.







Temmuz 2022'de boşanan çiftten Naz Elmas, halen adını aşk dedikodularından uzak tutarken, Erol Özmandıracı hızlı günlerine geri dönmüştü. İlkbaharda Çınar Bozyel ile el ele pozlar verince, durulup ciddi bir ilişkiye başladığını sanmıştım ama o da bitmiş! Yaklaşık beş ay önce de Elif Akbaş ile yeni bir aşka yelken açmış. Gayet de mutlu oldukların duydum; umarım daim olur.



ŞİFALI SERGİ

Sanatı şifa ile birleştirerek tablolarına yansıtan Merve Tüfekçi Emre, 'Healing Art By Healing Hands' ismini verdiği ilk sergisini, Artopol Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sundu.









Her tablosuna sanatla birlikte şifa yükleyen, aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı da olan sanatçı,









"Yaşam alanlarınızda bulundurduğunuz her şey sizi gülümsetsin ve iyi hissettirsin" diyor. Sunta, kraft kağıt, tuval, karton, tahta ve beyaz kağıda yapılmış 45 eserin yer aldığı sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak.



USTALARIN ESERLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Türkiye'de kırılması güç müzayede rekorunu elinde bulunduran Artam Antik, 400'üncü müzayedeye gidiyor! Şirketin ikinci kuşak temsilcisi Olgaç Artam, 396. müzayedelerinde modern ve çağdaş resmin ustalarının yer aldığı, 'Ustaların Buluşması' adlı bir seçki hazırlamış.









6-15 Aralık arasında ve yine çevrim içi düzenlenecek müzayedede, Erol Akyavaş'tan Burhan Doğançay'a, Mehmet Güleryüz'den Ömer Uluç'a, Neş'e Erdok'tan Nuri İyem'e kadar pek çok ustanın başyapıtları satışa çıkacak. Bu eserler her zaman satışa çıkmaz, aklınızda olsun...