Bugünlerde iş dünyasında çok konuşulan bir dedikodu kulağıma geldi! Konuşulanlara göre, Eskişehir'de doğan ve dünya çapında bir marka haline gelen Sarar Grup'ta aile içi kavga yaşanıyormuş.







Üç kardeş Cemalettin, Celaleddin ve Sabahattin Sarar'ın eşit paya sahip olduğu Sarar Grup'ta işler karışmış. Şirketin yüzü Cemalettin Sarar rahatsızlanıp, şirketin iş yükünü taşıyan Celaleddin Sarar vefat edince, finansın başında olan Sebahattin Sarar, şirketi ele geçirmiş!







Akli melekelerini yitiren ve çocukları olmayan Cemalettin Sarar'a, imza atacak durumda olmadığı için parmak bastırarak hisselerini kendi kızları Ece Özalp ve Sara Sarar'ın üzerine geçirtmiş.







Şirkette çoğunluğu sağlayınca da Celaleddin Sarar'ın çocukları Gözde, Emre ve Emir Sarar'ı şirketten uzaklaştırmış. Herhangi bir hak, kar payı ve huzur hakkı da vermiyormuş. Ve bu durum adliye koridorlarına taşınmış, davalar başlamış. Bir parmak bastırarak koca şirketi ele geçirdiği iddia edilen Sabahattin Sarar ile yeğenleri Gözde, Emre ve Emir Sarar'ın hukuk savaşı bakalım nasıl sona erecek.



AFRİKA'DAN İSTANBUL'A SANAT KÖPRÜSÜ

İş insanı Gökhan Çarmıklı ile hayat arkadaşı Bahar Tangır da sanat galericiliğine soyundu! Zimbamwe'nin kadim Shona sanatının heykel seçkisiyle ilk sergilerini bugün açacak olan çift, adres olarak Gökhan Bey'in yeğenleri Nazlı Çarmıklı Gezer ile Yasemin Çarmıklı Kurt'un sahibi olduğu Kuruçeşme'deki stüdyoda karar kılmış.







Çift, bugün bir davetle açılacak olan serginin yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda iki kültür arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçlayan bir buluşma noktası olmayı hedeflediğini söylüyor. Galerinin ilk sergisi, farklı taş türlerinden yapılan heykelleri bir araya getiriyor.



SANATA DESTEK İÇİN YARIŞTILAR

Çocuk ve gençlere yönelik sanat eğitimi programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern'in 12'incisi cumartesi akşamı gerçekleşti. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ev sahipliğinde gerçekleşen galaya, İstanbul'un elitleri yine akın etti.







Müzenin 20. yılının da kutlandığı, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Salih Bademci'nin yaptığı gecede, Maya Portakal Bitargil yönetiminde destek yarışı gerçekleştirildi. Türkiye ve dünyadan 11 sanatçının yapıtı kapışıldı. Özel öğrenme gereksinimli 600 çocuk ve gencin sanatla buluşmasını sağlayan "Buluşma" projesine de destek çağrısı yapılan gecede, Nilüfer sahne aldı.