Şimdilerde sosyete ve iş dünyası, ünlü armatör Asaf Güneri'nin, gelini Meltem Güneri'ye açtığı boşanma davası dedikodusu ile çalkalanıyor! Evet, yanlış okumadınız. Asaf Bey, oğlu Zihni Turgut Güneri ile evli olan gelini Meltem Güneri'ye boşanma davası açmış! "Bu nasıl olur" diyorsunuz değil mi?









Hemen anlatayım: Zihni Turgut Güneri, aklı melekelerini kaybetmiş ve mahkeme de babası Asaf Güneri'yi oğluna vasi atamış. Asaf Bey ilk iş olarak, zaten bir süredir ayrı yaşayan oğlu ile gelinini boşamak için Meltem Güneri'ye boşanma davası açmış. Hatta Asaf Bey bir de boşanmak için Meltem Hanım'dan tazminat talep etmiş.









Bu arada Meltem Güneri, 26 Aralık 2013 tarihinde, eşi Zihni Turgut Güneri'nin kendisini darp ettiğini, hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını söyleyerek karakola gidip şikayetçi olmuştu. Ama sonra bu krizi atlatmışlar ve 2016 yılında da bir oğulları olmuştu. Bakalım Asaf Bey gelininden boşanabilecek mi? Kayınpeder-gelin boşanma davası nasıl seyredecek çok merak ediyorum doğrusu!



YENİ DAVETLERİ HIZLI BAŞLADI

Aralık ayının gelmesiyle, yeni yıl davetleri de başladı. Ancak bu yıl, daha aralığın ilk haftası olmasına rağmen birçok yeni yıl daveti oldu. Haliyle İstanbul'un elitleri şimdiden yorgun düştü.







Dünyaca tanınan mücevher tasarımcısı Melis Göral Salargil, haftanın öne çıkan davetlerinden birine imza attı. İstanbul Bebek'teki showroom'unun ardından geçtiğimiz aylarda İstinye'de ilk AVM mağazasını açan Melis Hanım, brunch daveti verdi. Davete, Ezgi Apa, Ece Sükan, Hande ve Duygu Gülşen, Selin Çebi ve Sedef Avcı gibi isimler katıldı. Işıltılı mücevherler eşliğinde birlikte yeni yılın gelişini kutladılar.



BÜYÜK USTAYA ÖZEL KUTLAMA

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi Haldun Dormen (96), sanat hayatının 70. yılını sahnede kutlamaya hazırlanıyor. 7'den 70'e herkesin büyük sevgisini kazanan usta tiyatrocu, kutlama için sevenleri, dostları ve izleyicileriyle salı günü CRR'de buluşacak.







Dormen'in çocukluk hayallerinden sahnede geçen yıllara uzanan bu özel gece; gösteriler, müzikaller, video kolajları ve sürpriz performanslarla geçekleşecek. Büyük usta Haldun Dormen'e, ben de sanatla iç içe daha nice sağlıklı yıllar diliyorum.



KIZININ YUVASINI KENDİ YAPIYOR!

Anne olacağını ilk bu köşeden öğrendiğiniz cemiyet hayatının en üretken kadınlarından olan Eda Zamanpur, kızını kucağına almak için artık gün sayıyor. Ressam, iç mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur, önümüzdeki ay doğum yapacak ama çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.









Eda Hanım, önceki gün de marangozluğa soyundu ve kızının odasının mobilyalarını kendi elleriyle monte etti. Karnı burnunda mobilyaların montajını yapan Eda Hanım'a bravo diyorum. Bu arada, Ferhat Zamanpur ile mutlu bir evliği olan Eda Hanım, umarım kızını sağlıkla kucağına alır.



AZI KARAR ÇOĞU ZARAR!

Son dönemde yaptığı marka iş birlikleri ile dikkat çeken, cemiyetin ünlü ismi Ceylan Çapa, hafta içinde katıldığı bir davette radarıma girdi. Giyinme işini iyi bilenlerden biri olan Ceylan, davette giydiği tek kollu, payetli elbisesi ile bu kez beni şaşırttı!







Ceylan'ın elbisesinde o kadar çok hareketli detay vardı ki, maalesef şık görünmüyor, tersine göz yoruyordu. Elbise hangi marka veya tasarımcının bilmiyorum ama hem siyah katlama detayları hem geometrik bacak dekolte kesimi hem de payet bir arada hiç olmamış. Aynı zamanda Ceylan'ın ayakkabı seçimi de çok yanlıştı. Nazarlık diyelim!



TREND RADARI







Pofuduk mont ve kabanların zamanı geldi. Havalar soğudukça hem koruyan hem de şık durabilecek pofuduk montlar bu sezon hacimlendikçe hacimleniyor ve daha iddialı parçalar haline geliyor.









Bu sezon hem şık hem spor hem de çabasız görünümler ön planda. Bunu ise feminenliği tamamen ortadan kaldırmayan maskülen silüetler sağlıyor. Shearing kısa montlar ve dar kesim kumaşlar bunu sunan ideal ikili.









Dirsekleri aşan eldivenler, bu sezonun hiti olmasa da farklı ve iddialı görünümü sağlayacak aksesuarlardan olacak. Özellikle renkli modeller daha çarpıcı etkiye sahip.