20 küsur yıllık eşi Çiğdem Eşrefzade'den 2016'da boşandıktan sonra 'Çapkınlar Ligi'ne hızlı bir giriş yapan 66 yaşındaki iş insanı Emin Hitay, çapkınlık yüzünden hapis cezası aldı! Hitay, kısa bir dönem flört ettiği Alaz Sağlam ile yaşadığı sorundan dolayı, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alaz Sağlam, kısa süreli flörtün ardından Emin Hitay'ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Emin Hitay da "iftira" deyip suçlamayı kabul etmemişti.









Ancak savcılık Emin Hitay hakkında hakaret, tehdit ve basit yaralamadan dava açılmasına karar vermişti. İşte bu davanın önceki gün karar duruşması vardı. Hakim, Emin Hitay'a 5 ay hapis cezası verdi. Hapis cezası paraya çevrilen Hitay, bir üst mahkemeye itirazda bulunacağını söyledi. Emin Hitay, bu cezanın ardından, 60'ından sonra girdiği Çapkınlar Ligi'nde jübile yapıp sahalardan ayrılacaktır herhalde. Çapkınlar Ligi'nde top koşturmak kolay değil, hele 60'ından sonra...



MESAJ MI AŞK SARHOŞLUĞU MU?

Nina Öger ile dokuz yıllık ilişkisini bitirip yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan ile yeni bir aşka yelken açan Murat Tabanlıoğlu, herkesi şaşırtmıştı! Şaşırtmaya da devam ediyor... Herkesin "İki güne ayrılırlar" dediği çiftin ilişkisi doludizgin devam ediyor.









64 yaşındaki ünlü mimar, sosyal medyada sevgilisiyle aşk kokan pozlarını paylaşmaktan da çekinmiyor. Daha önce sevgilisiyle öpüştükleri bir fotoğrafı koyan Murat Bey, şimdi de "Aşkım" notuyla yanda gördüğününüz fotoğrafı paylaştı. İkinci baharını yaşayan Murat Bey, bence birilerine mesaj gönderiyor. Yoksa hepimizin tanıdığı Murat Bey bu fotoğrafları paylaşmaz!



MEKANLARINDA DOSTLARINI AĞIRLADILAR

İstanbul'un elitleri, yeni yıl partileri nedeniyle bir günde birkaç kapı aşındırmaktan şimdiden helak olmuş durumda! Barış Tansever'in, eşi Alize Hanım, kızları Sera ve Maya ile ev sahipliği yaptığı erken yeni yıl partisi, bu yılın öne çıkanlarındandı.









Dostlarını Ulus'taki ikonik restoranlarında ağırlayan Tansever Ailesi'nin partisine, iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı. Ceylan Anıl & Trio'nun canlı performansı ve DJ Şirin Ediger'in müzikleriyle renklenen geceyi, şef Marios Tsouris tarafından sunulan gurme lezzetler taçlandırdı.



GELENEĞİ BOZDULAR

17 Ocak'ta evliliklerinin 37'inci yılını kutlayacak olan Ender-Gülşah Alkoçlar çifti, Fransız Alpleri'nde kış tatili sezonunu açtı. Büyük kızları Neslişah Düzyatan ve Dubai'de yaşayan küçük kızları Aslışah Demirağ ile birlikte, Fransa'nın ünlü kayak merkezi Val-d'isère'ye gittiler.









Gündüz kayak yapıp partileyen gece de yemek keyfi yapıp eğlenen Alkoçlar çifti ve kızlarının keyfi yerindeydi doğrusu. Bu arada Alkoçlar Ailesi beni çok şaşırttı doğrusu! Çünkü sezonu hep Uludağ'da açar ve hatta neredeyse bütün kışı orada geçirirlerdi. Neyse, yakında Uludağ'da da görürüz kendilerini...