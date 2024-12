Sosyete, iş ve sanat dünyasının yakından tanıdığı, mimar ve tasarımcı Arhan Kayar, maalesef aramızdan ayrıldı. Önceki gün evinde kalp krizi geçiren, hastaneye kaldırılıp kalbi yeniden çalıştırılan Kayar, dün sabah yaşamını yitirdi. Kayar'ın bu ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.







Kurucu ortağı olduğu etkinlik tasarımı şirketi ile Türkiye'nin tanıtımından uluslararası sergilere kadar birçok önemli projeye imza atan ve en son geçen hafta yapılan İstanbul Modern'in Gala Modern gecesinin organizasyonunu yapan Kayar'ın ölümü tabii ki en çok eşi Evren Kayar'ı perişan etti. Arhan Kayar ile takı tasarımcısı Evren Kayar, 2006 yılında evlenmiş, 2016 yılında da Atlas adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti.







56 yaşında baba olan Arhan Kayar, oğlunu yere göğe sığdıramıyordu. Evren Kayar'ın, eşinin ölüm haberiyle adeta yıkıldığını ve ilaçlarla ayakta durduğunu öğrendim. 64 yaşında vefat eden Arhan Kayar, cuma günü Bebek Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



SEVENLERİNİ KORKUTMUŞ!

Kurucusu ve kreatif direktörü olduğu mücevher markasıyla adından söz ettiren Fatoş Altınbaş'ın babası, iş insanı Ali Altınbaş'ın ailesini ve sevenlerini korkuttuğunu öğrendim. Yaklaşık bir yıldır tümör illeti ile boğuşan Ali Bey, önceki hafta büyük bir operasyon daha geçirmiş.







Allah'tan operasyon gayet başarılı geçmiş ve sevenleri de derin bir oh çekmiş. Fizik tedaviye başlayan Ali Altınbaş'ın sağlığı, her geçen gün daha iyiye gidiyormuş. Umarım tez zamanda eski sağlığına kavuşur. Geçmiş olsun...



PARİS'TEN SONRA İSTANBUL'DA KUTLADI

Her zaman söylüyorum; Türkiye, dünya markaları için gözbebeği. Hafta sonunda bunu bir kez daha anladım. 100. yılını kutlayan dünyaca ünlü Japon saat markası, Paris'in ardından İstanbul'da kutlama yaptı.







Kutlama için markanın Avrupa Genel Müdürü Hiroyuki Ota İstanbul'a geldi. Markanın tarihini anlatan çok özel saatlerin sergilendiği ve Japon kültürünü yansıtan etkinliklerin olduğu, iki gün süren kutlamaya, Hiroyuki Ota ve markanın Türkiye distribütörü şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı Serdar Arıkan ev sahipliği yaptı. Kutlamaya katılanlar arasında birçok ünlü isim de vardı.



ANLAMLI BİR SERGİ

Çağdaş sanatın önemli temsilcisi Ekrem Yalçındağ, 40 yıl önce sanat hayatının başladığı şehir olan İzmir'de sergi açtı. Yalçındağ, sanatçı tutkusunun yeşerdiği, köklü dostluklar inşa ettiği, gençlik yıllarının coşkulu günlerini yaşadığı İzmir'e yeniden dönmenin mutluluğunu, sergisinin adına da taşımış: "Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden"...







İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu'nda açılan, sanatçının son dönem üretimlerinden 200'e yakın çalışmanın yer aldığı serginin küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu üstlenmiş. Sergi 5 Mart'a kadar açık; bilginize.