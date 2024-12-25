Bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran'a, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'un boşanma davası açtığını tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti. 2022 ve 2023 yıllarında da iki kez boşanma davası açıp geri çeken Adnan Aksoy, üçüncü kez mahkemenin yolunu tutmuştu.

Güzide Duran da, eşini ve okula giden iki çocuğunu Roma'da bırakıp geçen ay İstanbul'a gelmişti. Güzide, önceki akşam "Çocuklara anne yemeği" notuyla Roma'dan fotoğraf paylaşınca, yine barışmış olabileceklerini düşündüm ama yanılmışım!

"Barıştınız mı" diye sorduğum Güzide, "Asla" cevabını verdi. Okulları Noel tatiline giren çocuklarını görüp hasret gidermek için geçen cuma Roma'ya gittiğini söyleyen Güzide, dün İstanbul'a döndü. Evlat hasreti zordur; Güzide, boşanana kadar Roma-İstanbul arasında mekik dokuyacak gibi görünüyor.

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KALDIĞI YERDEN AŞKA DEVAM

İş insanı Sinan Temo ile Türkiye'nin ilk moda blogger ve influencer'larından Yasemin Öğün'ün sürpriz aşkını, geçen yıl aralıkta ilk bu köşede okumuştunuz.

Aylar sonra ilişkilerini ifşa eden ve birlikte boy göstermeye başlayan aşıklar, yine herkesi şaşırtıp temmuzda yollarını ayırmıştı.

O dönem niçin ayrıldıklarını öğrenemedim ama çiftin geçen ay barış çubuklarını tüttürdüklerini dair duyumlar almıştım; doğruymuş. Tolga Sezgin'in davetinde yine el ele, göze göze arzı endam eden aşıkların bu seferki mutluluğu umarım daim olur.

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DOSTLARINI OFİSE KAHVALTIYA ÇAĞIRDI

Milka Karaağaçlı İnce, dünya starlarının da tercihi olan mücevher markasının 15. yılı için birbirinden iddialı işlere imza atmıştı. Sokaktan ilham alarak yarattığı cesur tasarımları ve hayata geçirdiği iş birlikleriyle adından sıkça söz ettiren Milka Hanım, 15. yılına Esentepe'deki tasarım ofisinde dostlarına verdiği yeni yıl kahvaltısıyla veda etti.

Özel kahvaltı davetinin konukları arasında cemiyet, iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim vardı. Milka Hanım, kahvaltı keyfinin ardından konutlarına tasarım ofisini gezdirdi.

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İŞİ BIRAKIP SEVGİLİSİNE KOŞTU!

'Olayların kadını' Şeyma Subaşı, yıllar sonra iş dünyasına adım atıp ortağı Melissa Gizem ile kozmetik markası yaratmıştı. Markasını tanıtmak için de eylülden beri flört ettiği Brezilyalı model Marlon Teixeria ile yaşadığı Bali'den İstanbul'a gelmişti.

Markasının lansmanı, etkinlikleri ve en son da yeni yıl daveti derken bir ayı aşkın süredir İstanbul'da kalan Şeyma, önceki gün soluğu sevgilisinin yanında adı.

"Bu kadar çalışmak yeter" demiş olmalı ki, işi gücü bırakıp Bali'ye sevgilisinin yanına döndü. Bu arada Brezilyalı müstakbel eniştemiz niye İstanbul'a gelmiyor, onu da anlamış değilim!