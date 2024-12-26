İstanbul sosyetesinin ve iş dünyasının seçkin isimlerinden Dalia Garih, üçüncü kez kayınvalide olmaya hazırlanıyor. Büyük oğlu Niv Garih'i 2013'te, küçük oğlu Tal Garih'i ise 2022'de baş göz eden Dalia Hanım, şimdi de tek kızı Natalie Garih'in mürüvvetini görmeye hazırlanıyor.

Nefes ve meditasyon eğitmeni ve enerji terapisti olan Natalie Garih, yaklaşık 2.5 yıldır iş insanı Bertan Frayman ile flört ediyordu. Öğrendim ki aşıklar, önceki hafta, sessiz sedasız nişanlanmış. Nişan yüzüklerini, Roma'da minik bir törenle takan aşıkların bu mutlu anına çok yakın dostları da şahitlik etmiş. Önümüzdeki yaz evleneceklerini öğrendiğim Natalie Garih ile Bertan Frayman'a mutluluklar diliyorum.



8 PUAN FARK TÜRKÜ SÖYLETTİ!

Geçenlerde 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSİAD) yeni yıl yemeği vardı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, geceye eşi Mesude Hanım ile birlikte katıldı.

Takımı en yakın rakibi Fenerbahçe'den 8 puan farkla lider olduğu için keyfi yerindeydi. O kadar ki, şarkı bile söyledi! Başkan, gecede sahneye çıkan Betül Demir ile birlikte 'Sarı Gelin' türküsünü seslendirdi.

Eşinin gözünün içine bakarak türküyü söyleyen Dursun Özbek, büyük alkış aldı. Geceye, eski başkanlarından Adnan Polat, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Revna-Ömer Sarıgül ve Begüm-Özcan Karamahmutoğlu gibi ünlü isimler de katıldı.



KARSU ABARTMIŞ!

Yıllardır aşk yaşadığı Mike Schrama ile temmuzda evlenen ünlü şarkıcı Karsu, önceki ay da hamile olduğu müjdelemişti. Yeteneği kadar samimiyetiyle de çok sevilen Karsu, önceki gün bebeği için aldıklarının fotoğrafını paylaştı. Altına, "Müzik, beste yapma, yemek pişirme, planlama ve çok çalışmak konusunda çok şey biliyorum, ama bebekler?" diye yazmış.

Fotoğrafa dikkat edince, hakikaten Karsu'nun bebek konusunda bir şey bilmediğini anladım! O kayaklar da neyin nesi! Yeni doğacak bebeğine kayak takımı almak kimin aklına gelir! Karsu paylaşımında, tavsiye de istiyordu; tecrübeli anneler, Karsu'ya yardım edin...



YENİ YIL YEMEĞİNDE MÜZAYEDE

Ünlü antikacı ve müzayedeci Uğur Batur, dostlarına yeni yıl yemeği verdi. Sanat, antika ve müzayede dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği yemek, bol sohbet eşliğinde gerçekleşti.

Yemek sırasında, Uğur Batur, işini yapmayı da ihmal etmedi ve minik bir müzayede gerçekleştirdi. Batur, önce müzayedeye sunduğu eserlerin hikayelerini anlattı sonra da açık arttırmayla sattı. Davete katılanlar böylece, dostlarıyla yeni yıl yemeğini yiyip keyifli anlar yaşarken antika eserler satın alma şansını da yakaladı.