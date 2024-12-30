İlk bu köşeden öğrendiğiniz, Sarar Grup'taki aile içi kavganın yeni boyut kazandığını öğrendim. Hatırlarsanız, küçük kardeş Sabahattin Sarar'ın, akli melekeleri yerinde olmayan abisi Cemaleddin Sarar'a parmak bastırıp hisselerini kızlarının üzerine geçirdiği ve bu yüzden ölen abisi Celaleddin Sarar'ın çocukları ile mahkemelik olduğunu yazmıştım.







Perşembe günü de Sabahattin Sarar'ın kızı Sara Sarar'ın mahkemenin yolunu tuttuğunu öğrendim. Sara, amcası Cemaleddin Sarar'ın eşi Zehra Sarar'ın, kendine bakacak durumda olmayan eşine bakmadığı, hatta onu dövdüğü iddiasıyla mahkemeden 3 ay evden uzaklaştırma kararı çıkarttırmış.







52 yıllık eşinin her zaman destekçisi olduğu, sağlığı bozulduğundan beri de bir an bile yalnız bırakmadığı konuşulan Zehra Hanım, bu karar ile yıkılmış ve hemen itirazda bulunmuş. Suçlamanın doğru olmadığı anlaşılınca da karar kaldırılmış.







Aileye yakın kişiler, itiraz sürecinde iki gün eşinden ayrı kalan Cemaleddin Sarar'ın yemek bile yemediğini ve sürekli eşini sayıkladığını konuşuyor. Sarar Ailesi'nde kavgaların ve davaların sonu gelmeyecek galiba...







Bu arada Sabahattin Sarar'ın, Zehra Sarar'a, eşi Cemaleddin Sarar'ın ilk hastalandığı dönemde, şirketle ilgili bir evrakmış gibi mirastan feragat belgesi imzalattırdığı da iddialar arasında dolaşıyor.







ZAMANPUR ÇİFTİNE YAZ ERKEN GELDİ!

Anne olacağını ilk bu köşeden öğrendiğiniz cemiyet hayatının en üretken kadınlarından Eda Zamanpur'un kızını kucağına aldığını da yine ben müjdeleyeyim. Ressam, iç mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur'a doktoru doğum için önümüzdeki aya gün vermişti.







Kızlar nazlı olur derler ama Yaz adını verdikleri kızları doğum için yeni yılı beklemedi ve cuma günü sağlıkla dünyaya geldi. Eda Hanım'ın da kızının da sağlık durumunun gayet iyi olduğunu öğrendim. İlk kez babalık mutluluğu yaşayan Ferhat Zamanpur'un ise mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Kızlarını sağlıkla büyütürler inşallah.







İŞİNİN BAŞINDA

Palandöken, Kartalkaya gibi rakipleri çıksa da Uludağ halen sosyetenin yılbaşı tatili için ilk tercihleri arasında yer alıyor. Sosyeteden birçok isim, cumartesi gününden itibaren Uludağ'a gitmeye başladı. Dağda ilk adreslerinden biri olan Yazıcı Ailesi'nin oteli de yılbaşına hazır. Kovid- 19'a yakalanıp 21 ay sonra ayağa kalkabilen Hayri Yazıcı'nın işlerini devrettiği kızı Bahar Şer, işinin başında ve müşterilerini adeta misafirleri gibi ağırlıyor. Eşi Ozan Şer'in de destek olduğu Bahar Hanım, yılbaşı gecesi için Gülben Ergen'in sahneye çıkacağı yılbaşı balosu hazırlamış.