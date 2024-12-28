Sanat piyasasının ünlü aktörlerinden Murat Pilevneli, üçüncü kez damat oldu. Pilevneli'nin, geçen yıl aralıkta iş ortağı da olan Aslı Pamir ile 8 yıllık ilişkisinin bittiğini de, martta kendisi gibi galerici Senem Özgeren ile yeni bir aşka yelken açtığını da ilk bu köşede okumuştunuz. Ağustos sonunda da, Pilevneli'nin 5 aylık aşkına evlenme teklif ettiğini, Özgeren'in de kabul ettiğini yazmıştım.

Arayı çok açmadan evleneceklerini de eklemiştim. İşte dediğim gibi oldu... Murat Pilevneli ile Senem Özgeren, dün aile arasında kıyılan nikahla dokuz aylık ilişkilerini resmiyete döktü. Geçen yıl aralıkta biten ilişkisinin senesine nikah masasına oturan Murat Pilevneli ile üçüncü eşi Sinem Özgeren Pilevneli, ocak sonunda dostlarına düğün daveti verecek ve mutluluklarını onlarla da paylaşacak. Umarım mutlulukları daim olur.



KARTALKAYA'DA SANAT ZİRVE YAPTI!

Kartalkaya'daki bir otel, geçen yıl bir ilke imza atmış, sanatı dağa taşımıştı. Kış turizmine yeni bir bakış açısı getirmek için bir danışmanlık şirketi ile anlaşan otel, iş birliğini bu yıl da sürdürüyor.

Bu hafta açılan ve 20 Mart'a kadar gezilebilecek sergide, Ekrem Yalçındağ, Devrim Erbil, Ergin İnan ve Nilay Özenbay'ın da arasında olduğu 29 sanatçıya ait 89 eser yer alıyor. Sanatın yazın Bodrum'da sahile inmesine alıştığımız gibi kışın da zirvede olmasına alışacağız gibi gözüküyor.

YENİ YILA MEKKE'DE GİRECEK

Sosyetenin tanınmış ismi Feryal Gülman, 2025'e de kutsal topraklarda dua ederek girecek. Nişantaşı'nda karşılaştığım Feryal Hanım, "Ruhumun en temiz olduğu, kendimi en iyi hissettiğim yer" dediği Mekke'ye gideceğini söyledi.

Bugün yola çıkacak olan Gülman'ın bu sekizinci umre yolculuğu olacakmış. 2023 yılına da Mekke'de girdiğini söyleyen Feryal Hanım, "2024'te en büyük sınav, barışın yanında kalabilen bir ülke olabilmekti ve başardık. 2025 yılının ülkemiz için huzur ve tüm dünya için barışın geleceği bir yıl olması için dua edeceğim" dedi. Duaları kabul olur inşallah.

12. YIL İÇİN DAVET VERDİLER

Başak Soykan ve Yaprak Baltacı kardeşler, Michelin yıldızlı ünlü şef Michael White'ın yemekleriyle New Yorkluların gözdesi olan mekanın şubesini, 12 yıl önce Zincirlikuyu'daki AVM'de açmıştı.

Kısa sürede AVM'nin en popüler durağı olan ve halen büyük ilgi gören mekanın hafta içinde 12. yılı kutlandı. Soykan ve Baltacı'nın davetine, iş, cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Geceye özel hazırlanan menü ve kokteylleri deneyimleyen konuklar, DJ Engin Yelkenci'nin müzikleri ile eğlendi.

LAZ KIZINI KIZDIRDILAR!

Yeni yıl davetleri yüzünden yorgun düşen Aslı Gümüşel, "Yorgunum, çok yoğunum" diye bir paylaşım yapınca, eleştiri yağmuruna tutuldu. Takipçileri, "Gezmekten mi yoruldunuz. Giyinip, süslenip geziyorsunuz, sonra da 'yoruldum' diyorsunuz. Tek işiniz kuaföre gitmek" diye yazdı. Aslı Hanım bu eleştirilere çok bozulmuş olmalı ki, bir video ile cevap verdi.

Videoda, "Ben iş kadınıyım, tek işim davet davet gezmek değil" diyen Aslı Hanım, tabiri caizse takipçilerini fırçaladı! Sadece kendisini öven bir yorumu beğendi! Aslı Gümüşel İstanbul'da doğdu ama ailesi Artvinlidir. Laz kızı niye bu kadar kızdı bilmiyorum; yıllardır sosyal medyada, eleştirilere halen alışamamasına şaşırdım.

TONLARLA ÇOK İYİ OYNAMIŞ!

Moda aşkını, zamansız tasarımlar ve sürdürülebilir üretim prensipleriyle öne çıkan bir markaya dönüştüren Ayşegül Afacan Köksal, giyinme işini en iyi bilenlerden biri.

Ayşegül Hanım, geçenlerde katıldığı bir davette bu sezonun rengi olan kahverenginin farklı tonlarını nasıl bir araya getirileceğini başarıyla ortaya koymuş. Tek ton yerine farklı tonlarla oynayan Köksal, hem tarz olarak hem de aksesuar olarak oldukça başarılı bir stil yaratmış; tebrikler...



TREND RADARI

Bu sezon kırmızının önüne bordo geçiyor. Özellikle baştan ayağa bordo giymek çok karizmatik bir stil yaratıyor. Yılbaşı gecesi, özel bir davet veya günlük stiliniz için bordo seçimlerle çok karizmatik ve şık olabilirsiniz.

Kürk detaylar artık sadece dış giyimle sınırlı değil. Örneğin bu sezon kürkleri, eteklerde, elbise veya bluzların kollarında da sıkça göreceğiz.

Sivri burunlar tamamen yok olmasa da, yerlerini şimdiden küt burunlara bırakmaya başladı. Geçmişin küt burunlu ayakkabıları bu sezon tüm hızıyla geri dönüyor.