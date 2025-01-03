Zeynep Yılmaz, 2016 yılında boşandıktan sonra adeta kalbine kilit vurmuştu. Yıllarca adı hiçbir aşk dedikodusuna karışmayan Zeynep Hanım, Aralık 2024'te iş insanı Bülent Ciritci ile flört etmeye başlamıştı.

Yıllar sonra Zeynep Hanım'ın gönlünü çalmayı başaran Bülent Ciritci'nin, birinci yıldönümlerinde, Zeynep Hanım'a yükte hafif pahada ağır bir hediye aldığını öğrendim.

Bülent Bey, bir mücevherciden tam 70 bin dolara pırlanta suyolu bileklik alıp birinci yıldönümlerinde Zeynep Hanım'a hediye etmiş. Nice mutlu yıldönümleri kutlarlar inşallah. Bu arada Zeynep Yılmaz'ın yakın çevresi, Bülent Ciritci'yi ona çok yakıştırıyor ve evlenmesini umuyor ama benim kulağıma gelenlere göre Zeynep Hanım pek evlenme taraftarı değilmiş. Ne diyeyim; hayırlısı olsun...



ZİRVEDE YANLIŞ ANLAŞILMA!

Başarılı girişimci Mina Dilber ile ayrıldıklarını geçen ay ilk bu köşeden öğrendiğiniz 2 Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak ile ilgili yılbaşı arifesinde bomba bir dedikodu düşmüştü kulislere! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yeni bir aşka yelken açtıkları konuşulmuştu.

Her ikisi de İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Gstaad'dan paylaşım yapınca, doğru olabileceğini düşünmüştüm. Şimdi de ayrıldıklarına dair dedikodular çıkınca merak edip Fatih'i aradım. Bir yanlış anlaşılma olduğunu, Ezgi Eyüboğlu'nu şahsen tanımadığını, kızı ve eski eşiyle tatil yaptığını söyledi. Böyle dedikodulara itibar etmeyin diye yazayım dedim.



YENİ YILIN İLK GÜNÜ

Boğaz'a atladılar yeni yılın ilk sabahında, Boğaz'ın serin suları ünlü isimleri ağırladı! Sosyetenin sevilen isimlerinden Zeynep Üstünel ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile birkaç arkadaşı 1 Ocak sabahı, erken saatlerde Bebek'te buluştu. Boğaz'ın kenarına gelip üzerlerini çıkardılar ve mayolarıyla kendilerini Boğaz'ın serin sularına bıraktılar.

Zeynep Hanım'ın yanında kızı Mina Üstünel de vardı ve birlikte denizde yeni yıla serin bir başlangıç yaptılar. İbrahim Kutluay da o soğuğa rağmen dakikalarca Boğaz'da yüzdü. Vallahi bravo; kışın ortasında, sabahın köründe, öyle soğuk bir suya atlamak herkesin harcı değildir...



MEMLEKETİNDEN İLHAM ALDI

Tasarımcı Banu Yentür ile yakın arkadaşı Caroline Koç, ortak olup 2008 yılında ev tekstil markası, senesine de kahve markası kurmuştu. İşlerini çok büyüten ortaklardan Banu Yentür, doğup büyüdüğü Hatay'dan ilham alarak, kültürel belleği yaşatmak amacıyla kendisi için yeni bir marka yarattı.

Memleketinden farklı esnaf ve zanaatkarların buluştuğu çağdaş bir lonca olma misyonu üstlenen markasının ilk ürünlerini dostlarına gösterdi. Karakılçıklı ayaklı taslar, gümüş tepsiler, perdeler gibi ürünlere herkes bayıldı. Bu arada acaba Caroline Koç ile ortaklıkları bitti mi diye düşündüm ama devam ediyormuş.