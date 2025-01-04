Şamdan Plus'ın yılbaşı sayısına kapak olan genç sosyetenin ünlü isimlerinden Dila Tarkan-Dağhan Doğruer çifti, hem çok özel pozlar vermiş hem de çok samimi açıklamalarda bulunmuş. Büyük aşk yaşadıkları her hallerinden belli olsa da "Çok farklı karakterlerdeyiz, bu durum bizi zaman zaman zorlasa da sonunda bir şekilde dengeyi buluyoruz" diyecek kadar da açık yürekli olan çift, en büyük hayallerini de anlatmış.

Dila, "Küçüklüğümden beri hayalim; birkaç çocuğumun ve köpeklerimin olduğu kalabalık bir ailemin olmasıydı, çok şükür büyük bir kısmını gerçekleştirdim" derken Dağhan ise, "Benim hayalim Beşiktaş Kulübü'ne hizmet edip fayda sağlamak" demiş.

Demek ki, oğlunun adına Luca Kartal koyacak kadar Beşiktaşlı olan Dağhan'ı, önümüzdeki yıllarda, Beşiktaş'ın yönetiminde ve hatta başkanlık koltuğunda görürsek şaşmayalım. Bu arada ünlü çiftin iki yaşında olan oğulları Luca Kartal'a yakında kardeş gelecek gibi görünüyor. Çünkü Dila "Ben hep kalabalık bir aile isteyen biri olduğum için kesin ikinci çocuk istiyorum" diyerek ipucunu vermiş bile.



BİRLİKTE RALLİ YAPTILAR

Aşklarını ilk Günaydın'ın ortaya çıkardığı iş insanı Cem Hakko ile 36 yaşındaki stil danışmanı sevgilisi Nazlı Kayaaslan, yeni yıla Cem Bey'in Bolu'daki dağ evinde girdi.

Genç yaşından bu yana adrenalin tutkunu olan, özellikle kayak, karting ve ralli sporlarında, gerek Türkiye'de gerekse yurtdışında çeşitli ödül ve şampiyonlukları olan Cem Bey'in sevgilisi Nazlı Hanım da hız tutkunu çıktı. Cem Bey, yeni yılın ilk günü Bolu dağ yolunda sevgilisi ile ralli yaptı. Nazlı Kayaaslan, Cem Hakko ile yaptığı ralli heyecanını sosyal medyadan takipçileriyle de paylaştı.



MÜZE KURMAK KOLAY DEĞİLMİŞ!

Açılışını daha dün gibi hatırladığım İstanbul Modern, 11 Aralık'ta 20. yılını doldurdu. Müze 20. yılını anlamlı bir projeyle kutlamak istemiş ve 'Bir Müze Hikâyesi: İstanbul Modern' adıyla bir kitap hazırlamış.

Geçen hafta raflarda yerini alan kitap, müzenin zorlu kuruluş hikâyesini ve bugüne kadarki yolculuğunu belgeliyor. Kitapta, 40 yıllık bir hayalin, Nejat Eczacıbaşı'nın vizyonu ve Oya Eczacıbaşı'nın liderliğinde gerçeğe dönüşmesi de ayrıntılarıyla yer alıyor. Bir müze kurmak ve onu dünya çapında bir yere getirmek kolay değil; Oya Eczacıbaşı'nın emeğine sağlık...



DOSTLARINI ZİRVEDE AĞIRLADILAR

İş insanı Serkan Yazıcı ve aile otelleri ile ilgilenen kardeşi Efsun Yazıcı, Uludağ'daki butik otellerini bu yılbaşı tatilinde sadece dostları için açtı. Anneleri Ayşen Yazıcı'nın yakın dostu Emel Sayın, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, yönetim kurulu üyesi Nisa Ersoy ve eşi Murat Ersoy ve Ali Karacan, Yazıcı Ailesi'nin konukları arasındaydı.

Dost grubu, gündüzleri pistlerde kayak yapıp otelin terasında keyifli zaman geçirirken, geceleri de kendi aralarında eğlendi. Yılbaşı akşamı da hep birlikte yemek yiyip sonrasında DJ'in çaldığı parçalarla 2025'i karşıladılar.



AYIP!

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, influencer kimliğiyle yediğini, içtiğini, aldığını, giydiğini derken her şeyi takipçileriyle paylaşıyor. Geçenlerde gittikleri Monako seyahatinde de, Berkay'ın kendisine hediye aldığı mücevherleri paylaştı.

Göze sokar gibi yaptığı bu paylaşımların ardından mücevherlerin fiyatı gündem oldu. Eşinin bu hediyeler için kesenin ağızını sonuna kadar açtığı anlaşıldı. Kimsenin parasında pulunda, mücevherinde gözümüz yok ama 'görgüsüzlük' yapmanın da alemi yok. Eskiden 'ayıp' diye bir şey vardı, şimdi ise neyin var neyin yok gösterme zamanı! Yine de ben bu tür paylaşımları yadırgıyorum ve kınıyorum.



PROFESYONEL YARDIM ALMALI!

Üç senedir eşi Anıl Altan ile boşanacaklarına dair dedikodulara her seferinde "İtibar etmeyin" diyen güzel oyuncu Pelin Akil, geçenlerde katıldığı bir davette radarıma takıldı.

Giyimkuşam konusunda çok iddialı olmasa da şık giyinmeye özen gösteren ünlü oyuncu, davette sezonun tüm trend parçalarını bir araya getirmiş. Ceket-etek takımı, gri rengi ile öne çıksa da kombinleme şıklığına gölge düşürmüş. Ayakkabı seçimi ise bu stiline hiç olmamış. Pelin Akil gibi bir oyuncunun, bence artık giyim kuşam konusunda profesyonel bir yardım alma zamanı gelmiş de geçiyor bile...

TREND RADARI

Havaların soğumasıyla deri ceketler yerlerini deri pantolonlara bıraktı. Her kış sezonunda olduğu gibi deri pantolonlar bu sezon da çok moda.



Dik yaka görünümler sadece bluzlarla sınırlı kalmıyor. Dış giyimde de dik yaka silüetlerini fazlasıyla göreceğiz



Günlük stile eşlik eden çantalar büyüdükçe büyüyor. Hem konfor hem de karizmatik bir duruş için olmazsa olmaz parçalardan biri.