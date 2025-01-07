Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef yeni yılda da devam ediyor! Yeni yılın ilk günlerinde, yine bir boşanma haberi kulağıma geldi. Flört etmeye başladıklarını da, nikah masasına oturacaklarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz Tan Sağtürk ile Elana Kuznetsova boşanmış. Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova'nın 15 yıllık evlilikleri maalesef sona ermiş.

Duyunca çok şaşırdım ama neyse ki, iki çocuğu olan ünlü çift, kırıp dökmeden, medenice boşanmayı başarmış. Hatta her konuda anlaşarak ve dost kalarak boşandıklarını öğrendiğim çift, çocuklarının huzur ve mutluluğu için de birbirlerine çok yakın evlerde yaşayacakmış. Vallahi bravo; boşanırken birbirlerinin gözünü oymaya çalışan çiftler örnek alsın.



YİNE AŞK GALİP GELDİ

İki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak, 2023 yazında gönlünün yıldızını da bulmuş, girişimci Mina Dilber ile flört etmeye başlamıştı. Mutluluklarına birçok kez şahit olduğum aşıklar, geçen ay hepimizi şaşırtıp, dostane bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı.

Flört etmeye başladıklarını da, ayrıldıklarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz çiftle ilgili güzel bir haberim var. Tutak ile Dilber, ayrılığa bir ay bile dayanamamış ve aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı almış. Çiftin bir arkadaşının söylediği gibi "Gerçek aşk her şeyi yener." Ve onlarda da aşk galip gelmiş. Umarım bir daha ayrılmazlar.



AİLE GENİŞLEDİ!

42 yaşında ilk evliliğini yapan oyuncu Deniz Çakır ile ikinci kez "Evet" diyen iş insanı Bilgehan Baykal'ın bir yavruları oldu! Yanlış anlamayın; 10 Eylül'de birinci evlilik yıldönümünü kutlayan Deniz Çakır doğum yapmadı, sokaktaki yavru bir kediyi sahiplendi.

Deniz Çakır, mayıs ayında "17 yıllık yol arkadaşım" dediği Şati adlı kedisini kaybetmişti. O dönem, "İçimdeki acının, boşluğun tarifi imkansız" diyen Çakır'ın yedi ay sonra yine kedisi oldu. Bilgehan Bey'in de iki kedisi olduğunu biliyorum. Çakır'ın Sezuş adını verdiği kedisiyle birlikte beş kişilik bir aile oldular.



KENDİ YUVASINI KURDU

Ronit Gülcan ile Cem Hakko, 11 yıllık flörtün ardından Mayıs 2017'de küçük bir törenle evlenmiş, geçen yıl ocak sonunda da sessiz sedasız boşanmışlardı. Boşanmanın ardından Cem Hakko, Nazlı Kayaaslan ile yeni bir aşka yelken açarken, Ronit Gülcan sırra kadem basmıştı.

Boşandıktan sonra baba evine dönen Ronit Gülcan'ın kendi yuvasını kurduğunu öğrendim. Artık tek başına yaşamaya karar veren Gülcan, Aşiyan'da bir eve taşınmış. Bu arada Ronit Gülcan'ın ilk kez tek başına bir evde yaşadığını öğrendim. Bakalım yalnız yaşamaya alışabilecek mi...