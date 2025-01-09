Seda Sayan'ın Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin, yeni yıla, yeni yuvasında girdi. Annesinin, üç yıl önce, Nişantaşı'ndaki lüks bir projeden satın aldığı 300 metrekarelik dairesinin inşaatı birkaç ay önce tamamlanmıştı. Oğulcan, hemen evini dayayıp döşetti ve geçen ay da taşındı.

Oğulcan, değeri 300 milyon lira olduğu konuşulan dairesinde güle güle oturur inşallah. Yalnız Oğulcan, yeni yuvasında pek de yalnız kalmıyor! Çünkü geçenlerde, sevgilisi İlayda Alişan, Oğulcan'ın evinden paylaşımlar yaptı. Bu fotoğrafları görünce üç yıl öncesine gittim.

O dönem Oğulcan, Miray Daner ile aşk yaşıyordu ve hatta evlenecekleri konuşuluyordu. Seda Sayan'ın da bu evi, o zaman, evlendiklerinde oturmaları için onlara satın aldığı konuşulmuştu. Yani, niyet Miray Daner'eydi ama İlayda Alişan'a kısmet oldu! Bu arada Oğulcan Engin'in, güzel oyuncu İlayda Alişan ile ilişkisi 1.5 yıldır mutlu mesut devam ediyor; bakalım sonu ne olacak...



DAMADINI ARKADAŞLARIYLA TANIŞTIRDI

İstanbul sosyetesinin ve iş dünyasının seçkin isimlerinden Dalia Garih'in üçüncü kez kayınvalide olmaya hazırlandığını ilk bu köşede okumuştunuz. Tek kızı Natalie Garih ile 2.5 yıldır flört ettiği iş insanı Bertan Frayman, geçen ay Roma'da sessiz sedasız nişanlanmıştı.

Geçen cuma da Etiler'deki bir mekanda, ailelerinin olduğu ve sonrasında arkadaşlarıyla eğlendikleri küçük bir nişan daveti yapmışlardı. Müstakbel kayınvalide Dalia Hanım, önceki gün de kızı ve müstakbel damadının şerefine, sadece kadın arkadaşlarına bir davet verdi. Davete, müstakbel damadı ve kızı da katıldı.



'MUHTEŞEM' BAŞARI!

Cami tasarımı yapan ilk kadın olarak tarihe geçen Zeynep Fadıllıoğlu, yine adından söz ettiriyor. Semiha ve İbrahim Şakir'in anısına çocukları tarafından yaptırılan ve Zeynep Fadıllıoğlu'nun imzasını taşıyan Karacaahmet'teki Şakirin Camii, 'Dünyanın En Muhteşem İbadet Yerleri' listesine seçildi.

Listede, Mayıs 2009'da hizmete açılan tek kubbeli, 500 kişi kapasiteli Şakirin Camii'nin yanı sıra, Teksas'daki Işık Tapınağı'ndan Tayland'ın Khuha Kharuehat Pavyonu'na kadar hayranlık uyandıran 32 kutsal bina yer alıyor. Dünyanın önde gelen 100 tasarımcısı arasında gösterilen Zeynep Hanım'ı bir kez daha tebrik ediyorum.



EN GÜZEL HEDİYE

Başarılı mimar Naim Arnas, yeni yılın ilk günü harika bir hediye almış! Oğlu Arda Arnas ile 2018'de Paris'te nikah masasına oturan moda tasarımcısı gelini Tuğçe Yüzbaşıoğlu, 1 Ocak'ta doğum yapmış.

Bu müjdeli haberi, ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşayan Naim Arnas verdi. Nazar değemesin, diye bir hafta beklediğini söy- leyen Naim Bey'in sesindeki mutluluğu duymalıydınız. Arda-Tuğçe Arnas çifti, Ali adını verdiklerini oğullarını sağlıkla büyütürler inşallah. Bu arada 2015 yılında kaybettiğimiz merhum Güler Arnas da keşke torununu görebilseydi.