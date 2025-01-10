Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendine 'Kraliyet Otomobili' olarak dünyaya nam salan otomobilden satın aldı. Dünyanın en lüks otomobili olarak da bilinen markanın bir modelini alan TFF Başkanı, yeni aracını kullanmaya da başladı. Ancak İbrahim Hacıosmanoğlu Kraliyet Otomobili'nin sıfırını değil ikinci elini almış. Üstelik 2018 modelini...

Gerçi otomobil 7 yaşında olsa bile fiyatı dudak uçuklatacak cinsten... Hacıosmanoğlu'nun, tam bir prestij göstergesi olan otomobiline, 25 milyon lira ödediği kulağıma geldi. Bu arada Hacıosmanoğlu'nun yönettiği Süper Lig'deki Eyüpspor'un hocası Arda Turan'da da aynı markanın, üstelik 2023 modelinin olduğunu da hatırlatayım.



TATİLDEN MUTLULUK POZU

Cemiyet hayatının sevilen ismi Aslı Pamir ile galerici sevgilisi Murat Pilevneli'nin sekiz yıllık aşkı, Aralık 2023'te sürpriz bir şekilde bitmişti! Murat Pilevneli, herkesi şok eden bu ayrılıktan üç ay sonra kendisi gibi galerici Senem Özgeren ile yeni bir aşka yelken açmış; ilk bu köşeden öğrendiğiniz gibi geçen ay da evlenmişlerdi.

Ayrılığın şokunu çabuk atlatan Aslı Pamir, Pilevneli kadar hızlı olmasa da, yaz sonu yeni beyaz atlı prensini bulmuştu. Ali Cobain ile birkaç kez benim de şahit olduğum mutlu bir ilişkisi var. Aşıklar, gittikleri Meksika Tulum'daki Zamna Festivali'nden de mutluluklarını paylaştılar.



BARIŞ KONSERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Klasik müzik alanında üstün yetenekli genç sanatçıların eğitimlerini desteklemek amacıyla kurulan ÇEV Sanat'ın dünya barışı için konser düzenleyeceğini kasımda yazmıştım. Büyük gün neredeyse gelip çattı.

Dünyaca ünlü çello sanatçısı Pablo Ferrandez ile ÇEV Sanat'ın genç sanatçılarının sahne alacağı konser, pazartesi Zincirlikuyu'daki sanat merkezinde gerçekleşecek. ÇEV Sanat mezunlarından, Berklee College of Music'te akademisyen Prof. Utar Artun'un dünya barışı için bestelediği eserin prömiyerinin de gerçekleşeceği konseri ünlü maestro İbrahim Yazıcı yönetecek; kaçırmayın derim.



KORKULU BEKLEYİŞ

Los Angeles'taki orman yangını sosyetenin ve Hollywood yıldızlarının evlerini de etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir türlü kontrol altına alınamayan yangından etkilenenler arasında 2016 yılından beri orada yaşayan Begüm- Adnan Şen ve oğulları Can da var.

Şen Ailesi'nin, yangının, yaşadıkları Beverly Hills'e yaklaştığı için tedirgin bir bekleyişte olduklarını, biraz daha yaklaşırsa evi terk edeceklerini öğrendim. Diğer yandan Adnan Şen'in, bölgede yatırım amaçlı 10 villasının olduğunu biliyorum, acaba onlara bir şey oldu mu? Umarım canlarına ve mallarına zarar gelmeden bu felaketi atlatırlar.