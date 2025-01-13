Ülkemizdeki sanat piyasasının ünlü aktörlerinden Murat Pilevneli'nin sürprizleri bitmiyor! Aralık 2023'te iş ortağı da olduğu sekiz yıllık büyük aşkı Aslı Pamir ile yollarını ayıran, üç ay sonra kendisi gibi galerici Senem Özgeren ile yeni bir aşka yelken açan Murat Pilevneli, 27 Aralık'ta da onunla nikah masasına oturmuştu. Pilevneli'nin, dokuz aylık sevgilisiyle apar topar evlenmesinin nedeni ortaya çıktı. Meğer Sinem Hanım hamileymiş! Evet, yanlış okumadınız... Yeni gelin Sinem Özgeren Pilevneli'nin dört aylık hamile olduğunu öğrendim.

Sevgilisinin hamile olduğunu öğrenen Murat Bey, hemen evlilik kararı almış. İlk evliliğini 2006'da Ebru Algım ile yapan ve bir kızı olan Murat Pilevneli, 2010'da boşanıp ünlü oyuncu Tuba Ünsal ile evlenmişti. İki yıl süren bu evliliğinden de bir kızı olmuştu. Bakalım üçüncü kez damat olan Murat Pilevneli'nin, üçüncü eşinden olacak üçüncü çocuğunun cinsiyeti ne olacak. Çocuklarını sağlıkla kucaklarına alırlar inşallah.



IŞILTILI SERGİ!

İstanbul'da sergiler, yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Fotoğraf sanatı, dijital sanat ve sanat yönetmenliği gibi farklı dallarda ilgi çekici çalışmalarıyla tanınan Serkan Mumcuoğlu, yeni yılın ilk günlerinde yeni bir sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının, 'In-Visible- İçsel Görünümler' adlı solo sergisi bir davetle açıldı. Açılışa, cemiyet hayatından ünlü isimler de katıldı. Bu arada sergiyle birlikte bir markanın yeni mücevher ve obje tasarımları da görücüye çıktı. Beykoz'daki yer alan galerideki sergi, 21 Ocak'a kadar devam edecek.



MANİDAR CEVAP!

Babası Aziz Sarıyer ve ağabeyi Derin Sarıyer gibi başarılı bir iç mimar olan Dilruba Sarıyer, Haziran 2011'de avukat Levent Çelepçi ile evlenmişti. Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum çiftin evliliklerinin sallandığını duyunca şaşırdım.

İnanamadığım için de doğrusu öğrenmek için Dilruba'yı aradım. Evet, maalesef doğruymuş; eşi Levent bir aydır otelde yaşıyormuş! Dilruba, niçin ayrı yaşadıklarını söylemedi ama "İlk günkü gibi aşık olsam da bitti" dedi. Bu kadar üzgün ve kararlı olduğuna göre sanırım aralarına üçüncü bir şahıs girmiş!



ÜNLÜLER GÖZLÜK DAVETİNDE BULUŞTU

İş insanı Osman Önal ile cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Bilge Kuru, geçen hafta birlikte bir davet verdi. Davetin amacı, dünyaca ünlü gözlük markalarının yeni güneş gözlüğü modellerini tanıtmaktı.

Güneş gözlükleri, yaz kış, gece gündüz fark etmeden kadınların her daim en önemli aksesuarı haline geldiği için kışın ortasındaki güneş gözlüğü davetine ilgi büyüktü. Pervin Ersoy, Serra Tokar, Bahar Şer, Beyza Uyanoğlu, Güzide Duran gibi isimler, Osman Önal'ın tek çatı altında buluşturduğu dünyaca ünlü markaların yeni güneş gözlüğü modellerini görmek için davetteydi.