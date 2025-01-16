Sosyete kulisleri, boşandığı eşi Esra Tümen'den biri 15, diğeri 18 yaşında iki oğlu olan ünlü iş insanı Raif Dinçkök'ün şimdi de kız babası olduğu dedikodusuyla çalkalanıyor!

Hatırlarsanız; Raif Dinçkök'ün, geçen yıl bir süre aşk yaşayıp ayrıldığı sanatçı sevgilisi Sevinç Yıldız'ın, doğum günü olan 21 Eylül'de karnı burnunda bir fotoğraf paylaşarak çocuğunun Raif Dinçkök'ten olduğunu iddia ettiğini yazmıştım.

Raif Bey'in bu iddiayı kabul etmediğini de eklemiştim. Öğrendim ki, Sevinç Yıldız doğum yapmış ve nur topu gibi bir kızı olmuş. Raif Dinçkök, bebeğin babası olduğu iddiasını reddettiği için, benim gibi herkes, Sevinç Hanım'ın konuyu mahkemeye taşıyacağı konusunda hemfikirdi. Ancak yakın çevresinden gelen bilgilere göre; Zeynep Hanım'ın keyfi gayet yerindeymiş ve 'babalık davası' açmak gibi bir niyeti de yokmuş. Çünkü Raif Dinçkök ile ortak bir paydada buluşmuş! Artık aralarında nasıl bir anlaşma yaptılar bilmiyorum, onu da yakında bu köşeden öğrenirsiniz.



'YADİGAR GELİNLİKLER' GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Hacer Pala'nın kurucusu ve tasarımcısı olduğu gelinlik markası ile Çiğdem Yıldız'ın müdürü olduğu Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü iş birliği yaptı. Bu iş birliğinden doğan ve gelinlik tasarımındaki öncü yaklaşımını ve geçmişin kültürel zenginliklerini modernize ederek bir araya getiren "Yadigâr" koleksiyonu bir davetle tanıtıldı.

Aslı Bora küratörlüğünde "Yadigâr Gelinlikler" sergisi ile başlayan davet, koleksiyondaki gelinliklerin sunulduğu defileyle devam etti. Defilede sunulan gelinlikler, geceye katılan ünlü konuklar tarafından çok beğenildi.



İBRETLİK KUTLAMA!

2005'te sekiz yıllık evliliklerini sonlandıran Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun mimar kızları Zehra'nın dün doğum günüydü. Birbirinin gözünü oymaya çalışan çoğu boşanan çiftin aksine, ilişkilerini gayet medeni bir şekilde yürüten Avşar ile Çilingiroğlu, 27 yaşına giren kızlarının doğum günü için yemekte buluştu.

Zehra'nın doğum günü yemeğinde, babaannesi Gülümser Çilingiroğlu, babasının Feraye Tanyolaç ile evliliğinden olan kardeşi Hüseyin Çilingiroğlu, teyzeleri Leyla ve Helin Avşar ile birlikte avukat arkadaşı Esra Zirekoğlu da vardı. Keşke her boşanan çift, böyle dost kalmayı ve birlikte çocuklarının doğum gününü keyifle kutlamayı başarabilse...



ENERJİLERİ SAHNEDEN TAŞIYOR

Önceki akşam beş kadın oyuncunun yüksek enerjisi ve dans performanslarıyla harika bir oyun izledim. Oyunda Birce Akalay, Özge Özberk, Nergis Öztürk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı'nın, adeta sahneden taşan enerjileri muazzamdı.

Jane Austen'ın 'Gurur ve Önyargı' eserinin Isobel McArthur imzalı komedi uyarlaması olan 'Gurur ve Önyargı (gibi bir şey)' iki perdeden oluşuyor ve Regency dönemi İngiltere'sinde geçiyor. Beş hizmetçinin gözünden anlatılan hikaye çok iyi. Oyuncular da harika olunca ortaya, izlemeye doyum olmayan bir oyun çıkmış. Şiddetle tavsiye ederim.