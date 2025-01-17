Dilruba-Levent Çelepçi çiftinin 14 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını yazmıştım hafta başında. Duyduğumda inanmadığım için doğrusunu öğrenmek için aradığım Dilruba, niçin ayrıldıklarını söylemese de, "İlk günkü gibi aşık olsam da bitti" demişti.

Bu kadar üzgün ve kararlı olduğu için aralarına üçüncü bir şahıs girdiğini düşünmüştüm; tahminim doğru çıktı. Sosyete kulislerinde çiftin arasına giren kişinin, sosyetenin tanınmış simalarından DJ'lik de yapan iş insanı Banu Kavak olduğu konuşuluyor!

Ahmet Dedehayır'ın 1999 yılında yalvararak evlendiği; aldattığı için 2009'da da servet ödeyerek boşandığı Banu Kavak, üç yıl sonra Serra Tokar'ın eski eşi Murat Dural'la evlenmişti. Murat Dural'la olan evliliği ne zaman bitti bilmiyorum. Sosyetede bugünlerde, ilk evliliği eşinin ihaneti yüzünden biten Banu Kavak'ın, aynı şekilde başkasının evliliğini bitireceği konuşuluyor...



20 GÜNLÜK ANNE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

2020 yılında evlenen sosyetenin genç çifti Eda-Ferhat Zamanpur, mutlu evliliklerini 27 Aralık'ta dünyaya gelen kızları Yaz ile perçinlemişti. 10 parmağında 10 marifet olan; ressam, iç mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur, kızı bugün itibariyle henüz 20 günlük olmasına rağmen çalışmaya başladı bile.

Eda Hanım, önceki gün kızını da alıp atölyesine gitti ve fırçasını alıp tuvalin karşısına geçti. Yaz pusetinde uslu uslu dururken Eda Hanım da resim yaptı. Yaz, annesinin resim atölyesinde, sanatla iç içe büyüyecek, anlaşıldı!



ESERLERİ DAVETLE UĞURLADILAR

Modanın başkenti Paris'te kurdukları moda markalarıyla isimlerini dünyaya duyuran Ayşe-Ece Ege kardeşler, İstanbul'daki ofislerinde davet verdi. İstanbul'un zengin dini, mimari ve kültürel çeşitliliğinden ilham alarak yarattıkları koleksiyona ait tasarımları,

Victoria & Albert ve Los Angeles Sanat Müzesi gibi birçok müzenin daimi koleksiyonuna girmişti. St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi de, İstanbul Contrast'tan dört tasarımı, kalıcı koleksiyonuna dahil etmiş. Kardeşler bu yüzden davet vermiş. St. Petersburg'a uğurlayacakları eserlere, dostlarıyla veda etmek istemiş.



MİLLİ SPORCULARDAN SÖMESTİR KAMPI

Triatlon Milli Takımı eski sporcusu Bahar Saygılı ve eski Snowboard Türkiye Şampiyonu Çiçek Güney, birlikte gerçekleştirdikleri, çocuklara yönelik spor etkinliklerini sürdürüyor.

Milli sporcular, sömestir tatilinde de çocuklara hem kaymayı öğretecek hem de eğlenceli etkinliklerle tatillerini renklendirecek. Saygılı ve Güney sömestirde, önce Uludağ'da sonra da Erciyes'te kamp düzenleyecek, 3.5-15 yaş arasındaki çocuklara bizzat kendileri kayak dersleri verecek. Şampiyon sporculardan kaymayı öğrenmek de bir çocuk için çok havalı olsa gerek...