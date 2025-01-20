Hacı Sabancı'nın bir çocuğu daha oldu! Fatma D. tarafından açılan babalık davasında beklenen gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre, yapılan DNA testlerinde Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki U.'nun biyolojik babası olduğu yüzde 99.99 doğruluk oranıyla kanıtlandı.







Hatırlarsanız ben bir süre önce bu haberi yapıp 'Baba Hacı çıktı!' manşetini atmıştım. O dönem bu habere çok sinirlenen Sabancı, haberimin yalan çıkacağını ve bu haber için beni mahkemeye vereceğini ima ederek "Sizinle görüşeceğiz" demişti. Ve beklenen o gün geldi; ben haklı çıktım!







Bu arada ortaya çıkan sonuç Sabancı Ailesi'nde şok etkisine neden olmuş. Aile büyüklerinin "Adımızın böyle bir haberle anılmasından çok rahatsızız" diyerek Hacı'ya sırt çevirdiklerini öğrendim. Hacı Sabancı'yı önümüzdeki günlerde; hem eşine, ailesine hem de davayı kazanan Fatma D. ve biyolojik babası olduğu U.'ya karşı nasıl bir yol izleyeceğine dair zorlu bir süreç bekliyor.







Bu arada haberimi yalanlayan Hacı Sabancı'ya çok sevdiğim bir sözü hatırlatarak yazımı bitirmek isterim: Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır!







KIZI YUVADAN UÇUYOR

Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, kayınpeder oluyor! Sinan Engin'e bu mutluluğu yaşatacak kişi ise, birkaç kez evliliğin eşinden dönen Seda Sayan'dan olan oğlu Oğulcan Engin değil, eşi Ayşe Engin'den olan avukat kızı Elif Engin. Şimdiye kadar adını aşk dedikodularından hep uzak tutan Elif Engin'in beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim. Türkiye'nin en zengin 54. kişisi Ahmet Ahlatçı'nın oğlu olan Ahmet Emin Ahlatçı.







Bir süredir flört eden aşıklar, mutlu ilişkilerini resmiyete dökmeye karar vermiş. İlk adımı da cumartesi akşamı attılar ve nişan yüzüklerini taktılar. Öğrendim ki, müstakbel çift, düğün tarihini de belirlemiş, 21 Haziran'da, Ahmet Emin Ahlatçı'nın memleketi Çorum'da evlenecekler. Umarım mutlulukları daim olur. Bu arada Sinan Engin, bir yandan kızının mürüvvetini göreceği için çok mutlu olurken bir yandan da kızı yuvadan uçacağı için çok üzgünmüş. E kız babalarının kaderi bu!







ÜÇ YIL SONRA ORTAYA ÇIKTILAR

İş insanı Taha Tatlıcı, Eylül 2021'de ünlü sunucu Saba Tümer'in modacı kardeşi Eda Tümer ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kasım 2021'deki 51'inci doğum gününde de sevgilisini dostlarıyla tanıştırmıştı. Ancak aşıklar, o günden beri hiç ortada görünmeyince, ilişkilerinin devam edip etmediğini merak ediyordum. Mehmet Kutman'ın 65'inci doğum günü kutlamasında öğrendim ki, ilişkileri mutlu mesut devam ediyormuş. Demek ki, istersen aşkını gizli saklı yaşayabilirmişsin. Bu arada Taha Tatlıcı'nın beş yıl büyük aşk yaşayıp 2020'de ayrıldığı ünlü mimar Melkan Gürsel de aynı doğum günündeydi.